Pastelero revela si la torta de boda de Melissa Paredes fue canje: "Es mi clienta hace más de dos años"

La boda de Melissa Paredes sigue dando que hablar casi una semana después de haberse realizado. Uno de los temas que más se debatió era si es pastel fue maqueta o real, por lo que el chef pastelero visitó el set de Magaly para confirmar que la torta era real, además de confesar si fue pagado y no lo dio por canje.

La noche de ayer, Alex Martínez fue invitado al programa de espectáculos de ATV para conocer a Magaly y hablar un poco sobre su trayectoria, confesando que no es nuevo en el negocio ya que lleva haciendo tortas hace 7 años y tiene su pastelería propia.

En cierta parte de la entrevista Magaly le preguntó si el pastel que hizo para la boda de Melissa y Anthony fue canje, el pastelero afirmó que la actriz no recurrió a esa modalidad y por el contrario, pagó el costo de la torta de 3 pisos en su totalidad, lo cual sorprendió enormemente a Magaly.

Por otro lado, Alex Martínez no pudo ocultar su emoción de conocer a Magaly Medina, afirmando que desde muy pequeño veía su programa y conocerla en persona, y más aún en su set y por invitación suya, era un sueño hecho realidad. Además, confesó que debido a la exposición mediática que tiene actualmente ha podido vender todas sus tortas,

En confrontación con el pastelero, Magaly Medina aceptó que se equivocó en varias de sus afirmaciones. Sin embargo, culpo a su reportero por llevarle información errónea.

"Se nos ocurrió mandarlo a él. Entonces, nos trajo una lista, pero hay que reconocer que nos trajo varias desinformaciones. Por ejemplo, confundió el macarrón con el alfajor, es que no está acostumbrado. Me dijo 'esos alfajores eran de adorno, no eran de verdad", expresó Magaly en un inicio.