Pastelero de la boda de Melissa Paredes responde a criticas de Magaly Medina: "Me da risa"

Las críticas de Magaly Medina hacia la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda han provocado polémica en las redes sociales, especialmente porque la presentadora afirmó que el pastel del evento era una maqueta. Ante ello, el pastelero Alex Martínez, quien elaboró el postre de seis pisos para la feliz pareja, le ha enviado un mensaje a la popular 'Urraca'.

Y es que el encargado de la preparación del pastel decidió desmentir a la Urraca dejándola mal parada tras lanzar duras críticas en su programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de sus redes sociales, el pastelero Alex Martínez decidió responderle a Magaly Medina, luego de que la Urraca afirmara que la torta que se usó en la boda de Melissa Paredes solo era una maqueta. Ante ello, Martínez desmintió las declaraciones de la conductora de televisión y llamando la atención de los usuarios en redes.

"Ay, señores, salí en la Magaly, ay me da risa, me encanta. Ustedes han visto los tres pisos, los que siguieron el proceso saben, han visto cómo rellenaba... La torta tuvo tres sabores, pero salimos en Magaly, quizás tú no, pero estoy feliz", expresó el pastelero en sus redes sociales.