Magaly Medina explota contra Jorge Fossati tras defender a Christian Cueva: "Nadie lo respeta"

La controversia en torno a Christian Cueva continúa generando reacciones, con Magaly Medina en el centro del debate. Y es que la conocida presentadora de televisión no tardó en responder a las declaraciones del director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, quien defendió al futbolista tras ser visto fumando y bebiendo.

En ese sentido, la 'Urraca' criticó fuertemente a Fossati, cuestionando su apoyo a 'Aladino' y sugiriendo que sus comentarios restan importancia al profesionalismo en el deporte. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fiel a su estilo, Magaly Medina criticó duramente a Jorge Fossati luego de sus declaraciones sobre Christian Christian Cueva, quien recientemente fue captado bebiendo y fumando en plena vía pública. Ante ello, la 'Urraca' no solo cuestionó las palabras del director técnico de la selección, sino también criticó su autoridad y respeto dentro del fútbol.

"Tiene razón (Christian Cueva no es un súperprofesional). En este país, señor Fossati, la mayoría de las personas son alcahuetes. Se han acostumbrado que el jugador de fútbol es el que pone los cachos, el que sale a tomar irresponsablemente, el que maneja borracho, el que tiene varias mujeres, el que deja hijos tirados" , empezó diciendo.

"No son súperprofesionales. La mayoría son golpeadores, han sido acusados de no pasar pensión a sus hijos, y Cueva es uno más. Qué bueno que reconozcas que Cueva no es un profesional (...) Claro, le dicen 'Nono' por eso, porque todo consciente, siempre apapacha a todos los jugadores, entonces todos se le suban encima, nadie lo respeta", agregó Magaly Medina.