Johnny Silva rompe su silencio tras polémicas revelaciones de Vanessa López: "Eso es de mal gusto"

Vanessa López protagonizó un bochornoso incidente hace unos días en aparente estado de ebriedad e incluso generó polémica al hablar sobre las preferencias sexuales de sus exnovios. Es así que, su expareja Johnny Silva se pronunció respecto a lo mencionado por la modelo.

Recordemos que la exparticipante de 'La Casa de Magaly' fue interceptada, junto a sus amigos, por un personal de serenazgo a las afueras de un edificio y en ese momento saltó una frase que generó controversia. "A todos los que me he comido les gusta que les lama el cu...", epresó.

El empresario fue contactado por un periodista de 'Amor y Fuego' para preguntarle sobre lo que dijo López. Sin embargo, Johnny se desligó completamente de la modelo afirmando que ya no tienen una relación y prefiere evitar tocar el tema.

"Lo ese tipo de cosas no las voy a ventilar... Eso no quita que sea de mal gusto obviamente. Pero ella tiene que hablarlo. No voy a hablar con respeto a ese tema, no voy a afirmar ni a declarar nada. Ella es responsable de lo que dice, de lo que hable. Como te digo, yo ya no tengo una relación con ella", aseguró.