Youna arremete contra Samahara tras insultar a mujer que salió con Bryan Torres: "Está recontra dolida"

Youna no dudó en meterle su chiquita a Samahara Lobatón luego de que la influencer insultara a la mujer con la que fue vista Bryan Torres caminando por las calles de Lince.

El padre de su hija mayor recalcó que la influencer se encuentra dolida ya que no supera su rompimiento con el cantante.

Se va con todo

A pesar de que Samahara anunció mediante sus redes que se mantendría alejada de la televisión por el bien de su proceso de embarazo al parecer esta promesa solo habría quedado en el aire.

Esta vez la hija de Melissa Klug no dudó en escribirle a la mujer con la que fue vista Bryan solo para insultarla y recordarle que no sería la primera vez que se involucra con sus ex parejas.

El barbero reaccionó luego de que Samahara señalará que la misteriosa mujer también intentó tener algo más con el padre de su hija mayor.

Todo sucedió en el último programa de "Amor y Fuego" donde la implicada llamada Alexa confesó que la influencer la llamó solo para 'parcharla', pese a ello la jovencita aseveró que no entiende la molestia de Samahara si Bryan con quién fue vista se encuentra totalmente soltero.

"La loca de tu ex está que dice que ella ha leído conversaciones que yo he tenido contigo y no sé qué, cuando tú y yo solamente hemos compartido en el nido de las bebes", le había dicho Alexa a Youna tras los insultos de la Lobatón.

De inmediato Youna no dudó en responder y dejar mal parada a la madre de su hija: "Ella con qué derecho te reclama si ella no está conmigo hace un año. La huev*** está recontra dolidaza pe, por lo que ha visto en las imágenes", respondió el padre de familia.

Hasta el momento Samahara no se ha pronunciado sobre las fuertes palabras de su expareja que nuevamente la pintan de cuerpo entero como una mujer celosa y tóxica no siendo la primera vez que sucede lo mismo ya que anteriormente ambos han estado enfrentados por dimes y diretes.

Samahara Lobatón insulta a mujer que salió con Bryan Torres: "Te gusta estar de pe***"

Samahara Lobatón explotó contra mujer que salió con Bryan. La influencer no soportó ver las imágenes de Bryan Torres, padre de su segundo hijo, saliendo con otra mujer. A través de un chat, Samahara confrontó a Alexa Gutiérrez y le pidió explicaciones por su cercanía con el cantante.

"Alexa, soy Samahara! ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu conciencia quedará que tan cochina puedes ser tú, pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día", escribió Samahara en un mensaje obtenido por el programa "Amor y Fuego".

Alexa respondió a Samahara, asegurando que no conocía a Bryan y que no tenía ningún interés en él. "No tengo nada con Bryan, lo conocí por un amigo (...) Si podría tener algo con él, al final él está soltero y yo estoy soltera", le respondió Alexa.

Samahara no se quedó callada y acusó a Alexa de no tener códigos, revelando detalles sobre sus exparejas y las de su hermana Melissa Lobatón. "Tú y yo sabemos que te gusta andar de per** detrás de lo que dejo. La misma mier*** me hiciste con Youna que si no te lo comiste fue porque no estaba acá (..) No tienes códigos, no me vas a decir que no sabías que Christian es el ex de Melissa", agregó Samahara en sus mensajes.