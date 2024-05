Pareja de Jackeline Salazar rompe su silencio tras rescate de empresaria secuestrada: "Está aterrorizada"

La pareja de Jackeline Salazar, habló por primera vez tras el rescate de la empresaria, quien estuvo secuestrada durante once días. Eriksson Pozo, que es policía, expresó su preocupación por la seguridad de Jackeline y su familia, y pidió ayuda a las autoridades para garantizar su protección.

Pareja de Jackeline Salazar rompe su silencio tras su rescate

Eriksson Pozo, pareja de la empresaria Jackeline Salazar, rompió su silencio tras el rescate de ella, quien estuvo secuestrada durante once días. El policía expresó su preocupación por la seguridad de Jackeline y su familia, y pidió ayuda a las autoridades para garantizar su protección.

Eriksson Pozo habló en el programa "Amor y Fuego" sobre el estado de Jackeline después de su liberación. "Después de esto siempre queda un trauma, ya que todo esto ha sido mediático y mucha gente que de repente está detrás de todo esto. De repente quiere hacer alguna otra maldad; entonces, mi pareja siempre se encuentra preocupada por ese tema, por la situación de su familia", explicó Pozo.

Aunque Jackeline está de vuelta en casa, Pozo reveló que tiene varias lesiones. "Se ha visto que ha tenido cortes en la frente, en la mano, en el dedo, en todas partes del cuerpo tiene moretones", detalló. Sin embargo, evitó dar más detalles porque el caso sigue en investigación. "Todas esas cosas yo a usted no le puedo precisar, ya que todo está en materia de investigación todavía", añadió.

Llamado a las autoridades

Eriksson Pozo hizo un llamado urgente a las autoridades para asegurar la integridad de Jackeline y su familia. "Yo quisiera hacer mención por sugerencia de ella, a la ministra de la Mujer, para que pueda hacer unas peticiones con respecto a su seguridad. Me gustaría que se puedan apersonar y pueda de repente, no sé, sugerirle algo a mi pareja, alguna otra opción. Porque ahorita no quiere ni siquiera que su familia salga a la calle a hacer compras ni nada porque está en constante peligro. Así como su familia y como su papá y mamá", solicitó.

Temor constante. Pozo también habló del miedo que sigue afectando a Jackeline y su familia. "Está prácticamente aterrorizada por toda esta situación y no es para menos pues también todas las cosas que han pasado", mencionó, subrayando que el temor de posibles represalias es constante.

Estado de salud. Aunque la Policía Nacional informó que Jackeline Salazar está en buen estado de salud tras su rescate, Pozo insistió en que ella tiene heridas físicas visibles. "La empresaria presenta moretones en todas las partes de su cuerpo, además de cortes en la frente, la mano y el dedo", dijo.

Situación legal. El caso tomó un giro inesperado con la detención del tío y primo de Jackeline, quienes están involucrados en el secuestro. Jesús Santos Victorio Acuña, tío de la empresaria, se defendió asegurando que lo han detenido injustamente por ayudar en la ubicación de Jackeline y que buscan "hacerle daño".

#Importante Poder Judicial, a través de la Corte de Lima Norte, dictó siete días de #detenciónpreliminar contra otras tres personas, presuntamente, involucradas en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, con lo cual se eleva a nueve el número de investigados por este... pic.twitter.com/CJIrJje2Vt — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 29, 2024

Eriksson Pozo, pareja de Jackeline Salazar, hizo un llamado desesperado a las autoridades para garantizar la seguridad de la empresaria y su familia, mientras enfrentan las secuelas del traumático secuestro. Con el apoyo del Ministerio de la Mujer, esperan poder superar esta difícil situación.