¿Se nos va? Rodrigo González sorprende con revelación sobre su futura paternidad: "Dejo el programa"

¡SORPRESA PARA TODOS! Rodrigo González y Gigi Mitre son una de las pocas duplas televisivas que gustan al televidente peruano. Por ello, muchos no se pierden los programas de "Amor y Fuego", el cual ambos conducen, y los premian con la sintonía que tienen día a día. Sin embargo, esta pareja tendría fecha de caducidad, ya que, según ha revelado el popular "Peluchín", él dejaría la conducción del espacio televisiva por una importante razón: si llega a convertirse en padre. ¿Futuro lejano, mediano o cercano? Entérate más en la siguiente nota.

Rodrigo González dejaría "Amor y Fuego" si se convierte en padre

Querido por muchos y odiados por otros, Rodrigo González se ha hecho una carrera televisiva desde hace varios años y hoy por hoy conduce uno de los programas más importantes de espectáculos en Perú llamado "Amor y Fuego".

Desde su etapa en "Amor, Amor, Amor", programa que se emitía por Latina Televisión, su fiel compañera en la conducción ha sido Gigi Mitre, quien llegó luego de Sofía Franco y otras figuras más que tuvieron un paso fugaz por el espacio televisivo.

La buena química que transmite a través de las pantallas con Gigi Mitre han hecho que sean una de las duplas favoritas de la televisión, sin embargo, esto se podría terminar. Según reveló Rodrigo González, su etapa como conductor se vería interrumpida si llega a convertirse en padre. Todo esto sucedió mientras ambos conductores conversaban sobre el embarazo de Samahara Lobatón.

"Yo también (se ve como padre), pero no ahora. Será después, pero sé que voy a requerir energías. Pero, eso sí, sé que, si tengo un hijo, de aquí ("Amor y Fuego") me pierdes" , señaló "Peluchín", dejando a shock a todos los asistentes en el set del programa de espectáculos.

"A mi hijo le daría toda la prioridad, entonces el show ya pasaría para mí a un segundo plano. Pero no solo el programa, sino también otras cosas a las que dedicó mi energía, porque yo sé que mi hijo sería mi prioridad. Yo tengo que hacer de otra persona, una persona de bien, no para que lo críe el ama de casa, nono, lo tendría acá (a su costado)", añadió.

Ya le dan consejos

En otro momento, el exahijado de Magaly Medina reveló que muchas personas allegadas a él ya le han dado su versión de los hechos sobre la maternidad y paternidad. Por ello, su decisión de dejar el programa si se convierte en padre es inevitable.

"Tengo las dos versiones. Gente que quiero mucho y me dice "Rodrigo, conociéndote y todo, ya te estás tardando. Ten un hijo". Pero tengo otros que me dicen "si pudiese retroceder el tiempo... mi hijo es lo que más amo en el mundo y no me imagino mi vida sin él, pero si pudiese retroceder el tiempo y no tener hijos, me lo pienso y no". También hay gente que me ha dicho eso, adoran a sus hijos, los aman, pero también sabemos que es una tarea titánica (el tener hijos) y no todos están dispuestos a asumirlo", detalló.

"Hay sacrificios que hacer, ideas que aplazar y todo. Entonces, la persona que quiere, quiere y los que no, no quieren, ya está. Hay gente que puede y quiere o que no quiere y puede y más casos. También hay gente que no le interesa y ya", acotó Rodrigo González. ¿Cuándo dejará la conducción de "Amor y Fuego? Tiempo al tiempo, que, por el momento, "Peluchín" ha señalado que no está en sus planes a corto plazo convertirse en padre.