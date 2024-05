Deysi Araujo advierte a Ana Paula Consorte sobre su futuro: "Paolo le tiene miedo al compromiso"

No se guardó nada. La exbailarina Deysi Araujo expresó su punto de vista sobre la ansiedad que mostró el futbolista Paolo Guerrero cuando su pareja Ana Paula Consorte le preguntó cuándo planeaban casarse. En ese sentido, la exvedette sostiene que el Depredador le tiene miedo al compromiso.

Además, no dudó en lanzarle una advertencia a la brasileña sobre el posible futuro de su relación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Deysi Araujo advierte a Ana Paula Consorte

La pelirroja Deysi Araujo afirmó que Paolo Guerrero no tiene intención de casarse con Ana Paula Consorte porque parece evitar el compromiso matrimonial. Esto ocurrió luego de que la modelo debutara como youtuber y eligiera a Guerrero como su primer invitado.

Ana Paula le preguntó "para cuándo" la boda. Ante ello, un nervioso Paolo Guerrero le responde: "No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro". Por tal motivo, la pelirroja se animó a hablar sobre el tema, asegurando que Paolo Guerrero le tendría miedo al compromiso. "Los hombres que dicen eso es porque le tienen miedo al compromiso. Yo creo que Ana Paula antes de darle hijos debería haberle pedido el matrimonio", sostuvo.

"No, ojo de loca no se equivoca ja, ja, ja... si ella quiere casarse ahí está perdiendo el tiempo porque ya no es una chiquilla tampoco. Además viene de un fracaso y ahora con Paolo no lo veo futuro a esa relación. "Le diría: 'Amiga, date cuenta'", afirmó Deysi Araujo para Trome.

La respuesta de Paolo Guerrero ante una posible boda

El debut de Ana Paula en su reciente papel como youtuber generó mucho interés, sobre todo por la participación de Guerrero. La respuesta sorpresiva y poco clara de Paolo cuando se le preguntó sobre un posible matrimonio y su reacción llamaron la atención de todos en Perú.

La joven no dudó en preguntarle cuándo sería la boda, dado que aparentemente ambos habían acordado comprometerse en marzo de este año, antes de que la joven se trasladara a Perú. "Para cuándo", le pregunta directamente Ana Paula. Ante ello, un nervioso Paolo Guerrero le responde: "No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro".

La garota solo atinó a reírse y decir: "bueno, sí. (Paolo: hemos conversado) ¿Sí? No hemos hablado de eso, pero sí en algún momento". Sin embargo, Paolo Guerrero afirmó: "¿no? Hemos hablado de eso ya, te estás haciendo la loca ¿no? Hemos dicho, en algún momento nos vamos a casar, eso es lo que hemos hablado, a eso me refiero". Respuesta que dejó a la madre de sus dos últimos hijos un tanto desconcertada y sorprendió a todos sus seguidores.