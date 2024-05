Magaly Medina se defiende tras críticas de Andrea Llosa y Yahaira Plasencia: "Yo elijo a mis enemigos"

La polémica periodista peruana Magaly Medina causó bastante controversia en las redes sociales al contestar a las críticas de Yahaira Plasencia y Andrea Llosa. Estas últimas la acusaron de difamar a la gente y crear problemas en la televisión. Plasencia expresó su furia después de que Medina mencionara que había sido despedida de Panamericana Televisión.

No obstante, la 'Urraca' dejó en claro que ella no hace relaciones públicas, pues la contratan para hacer rating. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina y su fuerte respuesta a las críticas

En una entrevista reciente, Magaly Medina restó importancia a los comentarios de Andrea Llosa y Yahaira Plasencia. La presentadora de televisión afirmó que "ella escoge a sus enemigos", así que no se preocupa por lo que digan otros personajes de la farándula.

"Yo elijo a mis enemigos, ellos no me eligen a mí. Yo elijo a quién contestar, que se pongan en la cola", dijo Magaly Medina a Trome. "Toda la vida que he trabajado en los canales no he ido a hacer relaciones públicas, ni siquiera en este canal donde me inicié hace 26 años", aseguró.

De igual forma, no se olvidó de Yahaira Plasencia y decidió responderle manteniendo firme su posición. "Ya te dije que elijo mis enemigos... A la cola", agregó. Recordemos que la salsera expresó su enojo contra la Urraca a través de sus redes sociales.

"También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora, a veces me impresiona, de verdad. Los espero hoy en 'Al sexto día' y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz", sostuvo Yahaira Plasencia.

Recordemos que en otra oportunidad, Andrea Llosa se pronunció de forma muy dura sobre los comentarios de Magaly: "Lo que pasa es que ella le molesta que yo me meta en temas de farándula cuando yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo al final puedo tocar los temas que yo quiero y cuando son temas que tienen que ver con mi contenido".

¿Qué dijo sobre su rating?

La 'Urraca' explicó que a lo largo de su trayectoria profesional optó por dar mayor importancia a su labor periodística que a las relaciones públicas en el ámbito del entretenimiento. También destacó que su principal meta es conseguir audiencia y no necesariamente forjar amistades dentro de la industria televisiva.

"Magaly TV es una burbuja. Trabajamos metidos en nuestras oficinas y no nos interesa lo que pasa alrededor. A mí me contratan para hacer rating, no para hacer amigos en los canales", afirmó Medina. La periodista también destacó el constante apoyo que recibe por parte del canal donde trabaja e incluso señaló que su programa es el más visto y vendido de la programación.