¿Doble cara? Chicho Salas responde fuerte a declaraciones de Cueva: "Hace una semana me llamaba"

¡Fuerte y claro! La reciente entrevista concedida por Christian Cueva a "Enfocados", podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sigue dando que hablar. A la contundente respuesta que le dieron a Reimond Manco por defender a Paolo Guerrero, se sumaron algunas críticas de "Aladino" contra el Chicho Salas, su exentrenador en Alianza Lima, por el contrato de solo 6 meses que le hicieron. Ante esto, el ahora D.T. de la Universidad César Vallejo salió al frente y le mandó un "misil" a "Cuevita", ya que señaló que hace solo una semana lo estaba llamando, por lo cual le pareció extraña su actitud.

¿Qué había dicho Christian Cueva sobre Chicho Salas?

Christian Cueva llegó a Alianza Lima el 2023 como el fichaje del año. La vuelta de "Aladino" al club de sus amores generó mucha expectativa en el pueblo aliancista, ya que, sumado a otros fichajes, los fanáticos victorianos pensaban que el cuadro íntimo pintaba para tricampeón.

Sin embargo, no pasó ni lo uno ni lo otro. El esposo de Pamela López no destacó con la casaquilla blanquiazul y los aliancistas no lograron alzar el tricampeonato nacional. En esa línea, Christian Cueva recordó lo que fue su accidentado paso la institución de La Victoria en una reciente entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en "Enfocados".

Según reveló Christian Cueva, su etapa en Alianza Lima no fue de la mejor debido a una lesión que sufrió en su primer partido con la casaquilla íntima. Además, no se lleva los mejores recuerdos debido a un incidente que lo marcó y que tiene como protagonista a Chicho Salas.

"Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme" , señaló Christian Cueva directamente a Jefferson Farfán, en clara referencia a Chicho Salas.

Cabe destacar que el contrato de Christian Cueva se extendió hasta finales del 2023, sin embargo, debido a la fuerte lesión que tuvo y que se reveló mucho tiempo después, no fue considerado para los partidos de la final ante Universitario. Todo esto por disposición de Mauricio Larriera, entrenador blanquiazul en aquel momento.

¿Doble cara?

Las picantes declaraciones de Christian Cueva dejaban mal parado a Chicho Salas, por lo cual, la prensa se quiso poner en contacto con él. Por ello, aprovechando que el ahora entrenador de César Vallejo estaba en Lima para abordar un vuelo a Argentina para su próximo duelo ante Defensa y Justicia por la Sudamericana, la prensa lo interceptó y el estratega nacional "rompió su silencio".

Para sorpresa de muchos, Chicho Salas confesó que "Aladino" lo llamó hace pocos días con la finalidad de arribar a Trujillo para el Torneo Clausura y enfundarse la camiseta de César Vallejo.

¡NO SE QUEDÓ CALLADO!



Chicho Salas, DT de César Vallejo, respondió a los dichos de Jefferson Farfán y Christian Cueva, quienes lo criticaron por su accionar en Alianza Lima. pic.twitter.com/SxB00rSuZW — ESPN Perú (@ESPNPeru) May 27, 2024

"Qué raro, me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir acá a Trujillo y ahora me sale con esas cosas. Pero tranquilo, todo bien" , señaló Chicho.

Además, sobre los famosos seis meses de contrato que él habría pedido para Christian Cueva con la finalidad de "probarlo", dejó en claro que lo más importante en el mundo del fútbol es el equipo, mas no el jugador. "A veces solamente hay decisiones que no depende mucho de uno como persona o entrenador, hay decisiones que hay que respetar, que son institucionales. Antes que cualquier entrenador o jugador, está la institución", detalló Chicho Salas.