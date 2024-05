"Por eso les dicen pavos": Hinchas de Universitario vacilan a Sporting Cristal tras conseguir el Torneo Apertura

¡No le digan! Universitario de Deportes hizo su trabajo y goleó 4-0 a Los Chankas en el Estadio Monumental. Los cremas tenían que golear por ese marcador y esperar que Sporting Cristal solo gane por la mínima diferencia para poder hacerse con el Torneo Apertura y así sucedió. Pese a que los rimenses llegaban con la primera opción para ganar el primer torneo del año del fútbol peruano, los merengues fueron más y lo demostraron en el campo de juego, por lo cual, los hinchas hicieron su trabajo en redes sociales y no dudaron en vacilar a los bajopontinos diciéndoles de todo.

Universitario se consagra ganador del Torneo Apertura

El último sábado 25 de mayo, las emociones en el fútbol peruano estuvieron al rojo vivo. Universitario, Sporting Cristal y Melgar se disputaban el Torneo Apertura y los dos primeros equipos en mención partían con ventaja al llegar igualados en puntaje a la última fecha.

Los rimenses tenían la primera opción debido a que tenían mejor diferencia de gol y, en caso de igualdad de puntaje, ese sería el factor a observar para determinar al ganador del Torneo Apertura. Sin embargo, corrían el riesgo de que si Universitario ganaba por un margen de cuatro goles o más y ellos solo anotaban un gol, se quedaban con las manos vacías.

Lamentablemente para los intereses de Sporting Cristal, solo pudieron ganar por la mínima diferencia a Comerciantes Unidos en Cajabamba. En un partido totalmente impreciso y con un juego deslucido (afectado por los factores climáticos), los del Rímac solo anotaron un tanto, mientras que Universitario en el Estadio Monumental hacía una fiesta con Los Chankas y le anotaba cuatro goles.

Los merengues estuvieron iluminados y con goles de Edison Flores, el "Tunche" Rivera y Álex Valera, golearon a su rival de turno. Este resultado, sumado a la victoria por 1-0 de Cristal ante Comerciantes Unidos, permitió que todos los asistentes el coloso de Ate puedan fundirse en algarabía junto a los jugadores cremas al alzar el Torneo Apertura.

Hinchas vacilan a Cristal en redes

La obtención del título del Torneo Apertura por Universitario causó un sinfín de reacciones en redes sociales. Desde antes de la última fecha, diversos internautas vaticinaban que los cremas alzarían el campeonato en mención gracias a los "favores" arbitrales que recibía partido a partido.

Sin embargo, al llegar igualados en puntaje con Sporting Cristal, muchos ponían como ganador al equipo del Rímac, pero, su falta de gol en el duelo ante Comerciantes Unidos le pasó factura. Por ello, diversos hinchas de Universitario no perdieron el tiempo y vacilaron a más no poder a los rimenses, tildándolos, como no podía ser de otra manera, de "pavos".

Final del partido.



Comerciantes Unidos 0 - 1 Sporting Cristal#FuerzaCristal pic.twitter.com/5Dx9LsaDa6 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) May 25, 2024

"Por eso les dicen pavos", "que les hacía un gol, solo les faltó eso", "tenían todo para ganar y los atrasan", "una vez más", "el gato de mi casa está muy triste", "lo sufre todo el Kennedy", "un maullido de dolor", fueron algunos de los comentarios de los hinchas en redes sociales.

Cabe destacar que tras la obtención del Torneo Apertura, Universitario se aseguró un lugar en los play offs del campeonato local y podría enfrentarse en una hipotética final ante el ganador del Torneo Clausura. Sin embargo, si los merengues logran hacerse con el segundo torneo del año, automáticamente serían campeones en su centenario.