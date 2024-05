"Arquero de mier**": Hinchas de Alianza Lima "explotan" contra Franco Saravia tras goleada ante Cusco F.C.

¡OTRA VEZ! Alianza Lima visitaba a Cusco F.C. en la "Ciudad Imperial" con la ilusión de terminar el Torneo Apertura con un triunfo que le permita seguir de cerca en los puestos de arriba. Sin embargo, pese a las ganas que le pusieron, el resultado fue adverso y por goleada, por lo cual, los hinchas blanquiazules estuvieron más que molestos. Entre tanta frustración, encontraron a un responsable directo de esta situación: Franco Saravia. El guardameta viene siendo titular tras la lesión de Ángelo Campos y en dos partidos ya le encajaron cinco goles. Por ello, los fanáticos aliancistas no dudaron en decirle de todo mediante redes sociales y pidieron su salida inmediata del equipo.

Franco Saravia, de promesa a perdición

El pasado 31 de julio de 2022, un joven Franco Saravia aparecía en el arco de Alianza Lima. Los blanquiazules enfrentaban a Sporting Cristal en un partido clave en pos de alcanzar el título nacional y el marcador terminó igualado gracias a la imponente figura del guardameta.

Tras esta buena actuación, muchos creyeron que el arco de Alianza Lima estaba en buenas manos, ya que Franco Saravia seguía demostrando seguridad y solvencia bajo los tres palos. Sin embargo, el año pasado, unos errores constantes del mencionado arquero hicieron que los íntimos pierdan puntos importantes como visitante y también que le hagan goles infantiles, por lo que las críticas empezaron a llegar.

Pero, como la fe es lo último que se pierde, los hinchas aliancistas volvían a depositar su confianza en Saravia para este año. Ante la suspensión de Ángelo Campos, los aliancistas necesitaban más que nunca de la seguridad de su arquero, sin embargo, esto nunca se vio.

Franco Saravia fue expulsado hace varias fechas por una criminal falta en un partido ante ADT en Tarma, perjudicando las aspiraciones de los blanquiazules en el Torneo Apertura. Para redondear su mal inicio de año, recientemente ha sido requerido nuevamente debido a una lesión de Campos, pero todo le fue de mal en peor.

Ante Deportivo Garcilaso la fecha pasada fue el blanco de críticas por sus groseros errores en los dos goles que encajó el conjunto cusqueño y ante Cusco F.C. no fue la excepción. El guardameta fue responsable en los dos primeros goles del partido que al final, Alianza Lima terminó perdiendo por goleada ante los cusqueños.

Blanco de críticas

Sus constantes malas actuaciones han hecho que los hinchas de Alianza Lima peguen "el grito en el cielo". Los fanáticos íntimos no aguantan más la presencia de Franco Saravia en el arco y se lo hicieron saber muy a su manera.

Por ello, en redes sociales, los hinchas manifestaron su frustración y, además de lanzarle palabras subidas de tono, piden que se vaya del equipo y que no regrese más a la institución deportiva.

Critican a Franco Saravia

"No puede ser posible esto", "DIOS, ¿QUÉ ESTAMOS PAGANDO?", "Si no es Jeriel De Santis, es el malo de Saravia", "con este arquero de mier**, Fluminense nos va a meter 10 goles mínimo", "pu** ma**, desahue**** cara**", "no estamos para aguantar mancos en el arco", "lárgate mier**, vete con De Santis de paso", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La preocupación del pueblo blanquiazul va más allá del torneo local, ya que, este miércoles 29, Alianza Lima visitará a Fluminense en Brasil y, ante la ausencia de Ángelo Campos, Franco Saravia será nuevamente titular. ¿Se reivindicará?