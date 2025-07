Jean Ferrari presentó su renuncia a Universitario de Deportes tras lograr el Torneo Apertura 2025

El administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, presentó su renuncia tras liderar una gestión que marcó un hito en la historia reciente del club. Luego de consolidar una reestructuración que devolvió estabilidad financiera y éxitos deportivos incluido el bicampeonato en Liga 1, el dirigente decidió cerrar su ciclo con los 'cremas' y enfocarse en nuevos retos profesionales.

A través de sus redes sociales, Universitario oficializó la renuncia de Ferrari, señalando que el directivo dejará el cargo a partir del martes 22 de julio. En el documento, el club destacó los logros de su gestión, especialmente la transformación económica e institucional que ha permitido a la institución proyectarse como un modelo de sostenibilidad en el fútbol peruano.

La institución también agradeció públicamente a Ferrari por su "valioso aporte" y "entrega incondicional", deseándole éxito en los proyectos que decida emprender a partir de ahora. El club anunció que, conforme a las disposiciones de la SUNAT, se iniciará un nuevo proceso para designar a un nuevo administrador provisional.

En el plano deportivo, Universitario atraviesa un momento clave, ya que acaba de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 y busca el anhelado tricampeonato. Sin embargo, la salida de Ferrari deja en el aire algunas decisiones pendientes, como la continuidad del técnico Jorge Fossati.

El propio Fossati manifestó su preocupación tras ser consultado por la prensa: "A mí me llama la 'U' con Ferrari y Barreto. Veremos a ver qué pasa con Jean, cómo es el futuro y qué posición tenemos que tomar nosotros. Me contrata un directorio y si no sigue, bueno...".