Sporting Cristal derrotó 1-0 a Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y se mantiene invicto

Sporting Cristal sigue firme en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú, tras conseguir una ajustada victoria 1-0 sobre Melgar en el estadio Alberto Gallardo. El equipo dirigido por Paulo Autuori mantiene su portería invicta y confirma que la ilusión de los hinchas celestes renace gracias a los recientes fichajes, entre ellos Luis Abram, quien debutó en la segunda mitad del encuentro.

Una victoria de esfuerzo y disciplina

El partido comenzó con mucha intensidad y no estuvo exento de polémicas. El árbitro Edwin Ordóñez mostró siete tarjetas amarillas y expulsó a dos jugadores, Irven Ávila y Leonel González, debido a la fuerte disputa entre ambos equipos.

Pese al juego ríspido, la diferencia la marcó Ian Wisdom, quien anotó el único gol del partido con un derechazo potente justo antes del descanso. En la segunda parte, Sporting Cristal optó por replegarse y apostar por una defensa sólida que resistió con éxito los embates constantes de Melgar, conocido como el 'león del sur'.

Con este resultado, Sporting Cristal sumó 13 puntos y recuperó el primer puesto en el Torneo Clausura, igualando a Universitario de Deportes pero con mejor diferencia de goles. Melgar, por su parte, descendió al noveno lugar con solo 5 unidades, y su técnico Juan Reynoso tendrá la tarea de recuperar a su equipo.

Refuerzos que apuntalan la ilusión celeste

Las críticas hacia Sporting Cristal por no reforzarse para esta temporada parecen quedar atrás. La directiva respondió a los pedidos de los hinchas y aseguró la llegada de dos nuevos jugadores, que apuntalan la lucha por el título en este Clausura 2025: Cristian Benavente y Daniel Amorim.

Aunque la llegada del delantero brasileño de 35 años aún no se ha oficializado, el club confirmó la contratación del volante ofensivo Cristian Benavente. El mediocampista llega procedente del Gloria Buzau de Rumanía y firmó hasta diciembre de 2026, una noticia que varios medios locales ya venían anticipando.

Con Benavente sumándose al plantel, Sporting Cristal gana opciones ofensivas y una alternativa de recambio importante para mantener la pelea por el campeonato hasta el final. Por otro lado, la llegada de Daniel Amorim, con la aprobación del entrenador Paulo Autuori, representa un salto de experiencia y potencia para el ataque rimense.

¡Bienvenido al Rímac, Cristian!



Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A darlo todo por la Celeste! 💪#SaludBenavente#FuerzaCristal pic.twitter.com/CWak56c4lP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 8, 2025

Sporting Cristal mantiene un presente alentador gracias a su solidez defensiva y la llegada de refuerzos que fortalecen su plantilla. El liderazgo en el Clausura 2025 no solo ilusiona a sus hinchas, sino que también le da una dosis de confianza para afrontar los retos que se vienen.