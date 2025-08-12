Darinka Ramírez afirma que Farfán sería un 'padre de portada': "Subía un video en redes y desaparecía"

Después que Jefferson Farfán no asistiera a la conciliación con Darinka Ramírez por su menor hija en común, la joven decidió dar una entrevista. Es entonces cuando cuenta más detalles sobre la relación de padre con su pequeña y afirma que se trataría de un 'papá de portada' para las redes sociales.

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Darinka Ramírez comenta que al parecer Jefferson Farfán estaría acostumbrado a tener juicios con las madres de sus hijos, a pesar de que ella ha tratado de conciliar en más de una ocasión.

Así mismo, señala que el exfutbolista no parece tener una intención de querer ver a su pequeña o de disculparse por lo sucedido hace cuatro meses, cuando la agredió psicológicamente a ella delante de su pequeña.

"¿Crees que Jefferson no quiere ver a su hija?", le pregunta, y ella responde: "No lo sé, pero ha tenido tantos problemas con los demás hijos que no entiendo la verdad. Hice la denuncia, vieron el tipo de agresión que tuve de parte de él y nadie se comunicó conmigo para saber si mi hija estaba bien o si yo estaba bien".

¿Es un padre de portada para las redes?

Además, la influencer recuerda que Melissa Klug señaló un tiempo atrás que la pareja de Xiomy Kanashiro solía tomar fotos a sus hijos para subirlo en las redes, pero no compartían más que eso y sería solo una pantalla de ser 'buen padre'. Ante eso, afirma concordar con la ex de la 'Foquita' debido a que ha visto eso con su pequeña.

"Tanto en redes veía que es amoroso. La verdad que me llegó un punto de pensamiento que es de redes, como dijo una vez Melissa, comparto ese pensamiento. Es lo que él me da entender, subía en cada visita un video y listo, después se desaparecía hasta una semana hasta que veía de nuevo a la niña", señaló.

También, la joven madre señaló que su hija merece tener a la par como sus hermanos y poder juntarse con ellos para compartir como familia. Además, de querer que su pequeña tenga un vínculo con su padre.

Es así como Darinka Ramírez habló de la relación de padre que tiene Jefferson Farfán con su pequeña hija de dos años y medio. Ya que antes de la denuncia, el futbolista solo llegaba para tomarse fotos con la niña, subirlo en redes sociales y no volverla a ver hasta una semana después para hacer lo mismo.