¡Con 'chape' incluido! Ale Seijas confirma romance con percusionista de Amor Rebelde (VIDEO)

Ale Seijas vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no solo por su trabajo en la cumbia. La cantante sorprendió a sus seguidores al confirmar su romance con Jairo Emilio, percusionista de la agrupación Amor Rebelde, y lo hizo de una manera que no dejó espacio a dudas: con un beso que rápidamente se volvió comentario obligado en redes.

Ale Seijas oficializa su romance con percusionista de Amor Rebelde

El video fue compartida en una historia de WhatsApp de la propia Ale Seijas. En el clip se le ve muy cariñosa junto al músico, ambos bastante cercanos y relajados. Para muchos, ese gesto fue más que suficiente para confirmar que entre ellos hay algo más que compañerismo musical.

"Sabor mi amorchito", habría escrito Ale Seijas en la descripción del clip junto a un emoji de una carita enamorada.

En cuestión de minutos, la captura empezó a circular entre seguidores y páginas de farándula. Estos no tardaron en señalar que el 'chape' sería la forma más directa de oficializar la relación.

Ale Seijas y Jairo Emilio no solo comparten sentimientos, también comparten trabajo. Ambos forman parte de Amor Rebelde, una agrupación que viene creciendo dentro de la cumbia peruana y que poco a poco se gana un espacio en los escenarios.

Este detalle ha llamado aún más la atención del público, ya que no es la primera vez que surge un romance dentro de una orquesta. Sin embargo, en este caso, la naturalidad con la que Ale mostró el momento ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes destacan que la cantante se muestra tranquila y feliz.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones formales sobre su relación. Aun así, la imagen publicada habla por sí sola y deja claro que ambos no tienen problema en mostrarse juntos.

Una nueva etapa para Ale Seijas

Ale Seijas es una joven cantante peruana de cumbia que ha logrado destacar por su voz y carisma. Desde muy pequeña mostró interés por la música y con los años fue ganando experiencia en distintas agrupaciones del género tropical.

Su popularidad creció con fuerza cuando integró Son del Duke, orquesta donde se convirtió en una de las voces más comentadas por el público. Su salida de esa agrupación estuvo rodeada de polémica, especialmente por el tema de la 'Chica Rap', situación que la colocó en el centro de la atención mediática.

Tras ese episodio, Ale decidió dar un paso al costado y enfocarse en su bienestar personal y profesional. Así llegó a Amor Rebelde, proyecto con el que busca consolidar su carrera y seguir creciendo dentro de la cumbia.

Hoy, además de una nueva etapa musical, la cantante parece vivir un buen momento en lo personal. Sus seguidores destacan que se le ve más tranquila y segura, tanto en el escenario como fuera de él.

En conclusión, Ale Seijas confirmó su romance con el percusionista de Amor Rebelde, Jairo Emilio, de manera natural a través de una imagen en redes sociales, generando comentarios entre sus seguidores. Mientras el tema personal capta la atención, la cantante continúa enfocada en su trabajo y en el crecimiento de su carrera dentro de la cumbia peruana.