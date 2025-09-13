Ale Seijas, cantante de Son del Duke, confiesa que es madre: "Tengo una bebé"

Desde hace más de un año, la cantante Ale Seijas ha empezado a brillar en el escenario por su talento musical y ha conquistado al público. Aunque la joven suele no contar sobre su vida personal, sorprendió al revelar que es madre de una pequeña niña.

¡Ale Seijas tiene una hermosa niña!

Ale Seijas es una joven cantante de 19 años que ha empezado a brillar por su exitosa carrera musical formando parte de Son Del Duke. Durante una transmisión en vivo de sus redes sociales, la artista de cumbia sorprendió con una noticia sobre su vida privada que emocionó a sus fans.

"Sí tengo una bebé va a cumplir tres años, estoy soltera. Actualmente vivo con mi mamá, mi hermano y mi bebé. Salí embarazada casi los 16, mi mamá cuida a la bebé, yo voy a verla siempre cada vez que no hay nada", contó la joven durante una transmisión en vivo.

A pesar de que es madre, reveló que está soltera y no tiene intenciones de regresar con el padre de su hija. Además, estuvo contando algunos detalles de cómo fue su embarazo cuando tenía 16 años.

"Yo no tengo por qué volver con nadie, estoy bien así. Yo antes de salir embarazada era muy flaquita, pero tenía una cinturita. De ahí cuando empezó a crecer la barriga se me ancharon las caderas subí hasta 62. Tengo una bebé nada más. Yo no suelo contar mi vida privada, ustedes me conocen por mi trabajo", agregó.

Sobre Son del Duke

La agrupación de Son del Duke se ha posicionado como una de las más sonadas en los últimos meses dentro de la cumbia peruana. Con más de once años de trayectoria musical, han sabido escalar realizando giras por Argentina, Chile y Europa.

Entre sus cantantes está Ale Seijas que viene conquistando al público con sus pasos de 'Chica Rap', que hace gozar al público con su talento. La joven ha conquistado con su voz a los seguidores, quienes están más atentos a su vida privada para apoyarla en todos los sentidos.

De esta manera, la joven Ale Seijas sorprendió al revelar que en realidad es madre de una niña y que la tuvo a sus 16 años de edad. También contó que ha trabajado mucho para poder cuidar de su pequeña, quien se queda con su madre cada vez que ella viaja a los conciertos de Son del Duke.