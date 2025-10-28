Ale Seijas anuncia su salida de Son del Duke: "Siempre guardaré los mejores recuerdos"

Ale Seijas, conocida como la "Chica Rap" de Son del Duke, sorprendió al anunciar su salida definitiva de la popular orquesta de cumbia. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la artista explicó que tomó esta difícil decisión para cuidar su bienestar emocional, luego de atravesar momentos complicados.

Ale Seijas se despide de Son del Duke

La cantante Ale Seijas, conocida por su carisma y por ser la "Chica Rap" de Son del Duke, dejó con la boca abierta a sus fans al anunciar su salida de la popular orquesta. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el 27 de octubre, la artista reveló que decidió dar un paso al costado por motivos personales y emocionales.

"Con mucho respeto y cariño, quiero compartir con ustedes que he decidido dejar de formar parte de la orquesta Son del Duke", escribió Ale. "Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional, ya que había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda", añadió la cantante.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que Ale acababa de regresar de una exitosa gira por Europa junto a la agrupación. Durante los últimos meses, se había ganado el cariño del público y se había consolidado como una de las voces más queridas de Son del Duke.

A pesar de su salida, la artista quiso dejar claro que se va en buenos términos y agradecida por la experiencia. Asimismo, dedicó unas palabras al líder del grupo.

"Siempre guardaré los mejores recuerdos de los momentos vividos en la orquesta", escribió con nostalgia. "Quiero expresar mi agradecimiento profundo al señor Alex Duke por brindarme la oportunidad de formar parte de este proyecto tan hermoso. A todos ustedes, mi gente, gracias por el apoyo incondicional, por el cariño y por hacerme sentir parte de esta gran familia musical", se lee.

Pese a su salida, Ale aseguró que no se alejará de la música. Por el contrario, prometió seguir sorprendiendo a su público con nuevos proyectos.

"Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo que ha sido muy especial. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con ustedes nuevos proyectos, porque, como siempre digo, ¡Ale Seijas tiene para rato!", expresó.

Desmiente rumores de pelea

Tras su comunicado, algunos usuarios comenzaron a especular sobre un posible conflicto con sus compañeras. Sin embargo, Ale salió a aclarar las cosas de inmediato.

"Opinan sin saber, yo nunca me llevé mal con las chicas, siempre me he llevado bien con ellas", comentó en TikTok. "Me retiro por temas con los coordinadores. Lamentablemente, se creían dueños y no me hacían sentir bien. Uno prefiere siempre su bienestar emocional", agregó la cantante, dejando en claro que su decisión no tiene que ver con envidias o peleas internas.

En conclusión, la salida de Ale Seijas deja un vacío en Son del Duke, una de las orquestas más exitosas del momento, pero también abre un nuevo camino en su carrera. Con el cariño del público y su talento, todo indica que a la "Chica Rap" le espera una nueva etapa llena de éxitos.