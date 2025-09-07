Ale Seijas se pronuncia tras atentado a bus del Son del Duke en SMP: "Todos estamos bien"

La ola de inseguridad ciudadana sigue golpeando a la industria musical en el Perú, ya que la tarde de ayer la agrupación de cumbia Son del Duke denunció que el bus en el que se trasladaban a sus presentaciones sufrió un atentado en San Martín de Porres. La orquesta tomó la decisión de suspender sus presentaciones, y una de sus integrantes, Ale Seijas, se pronunció.

¿Qué dijo Ale Seijas sobre el atentado al bus de Son del Duke?

Un equipo de Exitosa Noticias se dirigió hasta el hostal Los Jardines, en el distrito de San Martín de Porres, lugar donde el bus de Son del Duke fue baleado en la tarde de ayer. El ataque habría sido perpetrado por un grupo de extorsionadores que ya habrían amenazado a la orquesta en más de una oportunidad.

Alexandra Seijas aún se encontraba en el lugar y, al salir, fue abordada por una gran cantidad de periodistas. Sin embargo, no pudo brindar muchas declaraciones, ya que indicó que no tenía autorización para hacerlo, aunque sí confirmó que ella y sus compañeros se encuentran bien.

"No nos han permitido hablar nada, de verdad. (¿Pero cómo se encuentran ustedes? ) Gracias a Dios todos estamos bien, todo está bien ", declaró Ale a las cámaras de Exitosa Noticias.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | La cantante Alexandra Seijas, integrante de Son del Duke, emitió unas cortas palabras luego del atentado contra el bus de la orquesta chiclayana. El hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres y los responsables aún no han sido capturados.



📻... pic.twitter.com/HCzWl4Ijjx — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2025

Cabe resaltar que la agrupación venía dando una serie de conciertos hasta la mañana de ayer. Sin embargo, tras el atentado, tomaron la decisión de suspender sus actividades de forma indefinida para velar por la seguridad de sus cantantes, músicos y demás personal técnico.

So del Duke denuncia ataque a su bus

La reconocida orquesta Son del Duke informó que su bus fue atacado a balazos en Lima, generando miedo y conmoción entre sus seguidores. A través de un comunicado oficial, confirmaron la suspensión de sus actividades artísticas.

El ataque ocurrió la tarde del sábado 6 de septiembre. Según la agrupación, el vehículo se encontraba estacionado en un hotel de San Martín de Porres cuando recibió cuatro impactos de bala en la puerta principal. Por suerte, ningún integrante ni miembro del equipo técnico resultó herido, aunque el susto fue enorme.

"Con profundo pesar y una gran indignación, informamos al público, seguidores, colegas y amigos de la música que el bus oficial de nuestra orquesta Son del Duke ha sido víctima de un atentado esta tarde", expresó la agrupación en su comunicado.

Pese al susto, la orquesta no quiso perder su esencia. Cerró su comunicado con un mensaje que ha sido compartido cientos de veces en redes sociales: "La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza" señalaron.

Es así que, el atentado contra el bus de Son del Duke refleja el grave problema de inseguridad que atraviesa el país. La decisión de suspender sus actividades busca proteger a cada integrante de la agrupación, mientras las autoridades investigan el ataque perpetrado en San Martín de Porres.