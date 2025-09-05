¡Tremendo susto! Alejandra Baigorria sufre incidente en conferencia cuando una pizarra cayó sobre ella

Un momento inesperado vivió Alejandra Baigorria durante una conferencia de empoderamiento femenino en Talara, donde una pizarra de proyector cayó sobre ella en pleno escenario. La reacción de la 'Gringa de Gamarra' sorprendió a todos.

Alejandra Baigorria pasa susto en plena conferencia

¡Qué momento! Alejandra Baigorria pasó un tremendo susto durante una conferencia en Talara, donde hablaba sobre empoderamiento femenino. Una pizarra de proyector cayó encima de ella en pleno escenario, pero la reacción de la 'Gringa de Gamarra' impactó y demostró que nada la detiene.

El incidente en vivo. Alejandra se encontraba dando su charla frente a decenas de estudiantes y asistentes, compartiendo su experiencia como empresaria en Gamarra. Todo marchaba perfecto hasta que, de la nada, una pizarra se desplomó sobre su cabeza.

El golpe generó un momento de tensión en el auditorio, incluso Alejandra soltó un grito de la impresión. Nadie esperaba que algo así ocurriera en medio de la presentación. Pese al accidente, Alejandra demostró profesionalismo y no interrumpió su exposición. Se tomó el hecho con calma y hasta con humor.

Más tarde, ella misma compartió el video en su cuenta de TikTok y escribió en tono irónico: "Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras", comentario que arrancó risas entre sus seguidores y volvió viral el clip.

El apoyo en redes

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar. Decenas de usuarios aplaudieron la manera positiva en que enfrentó la situación y resaltaron su fortaleza.

"Eso no importa Ale, sigue adelante", "Alejandra Baigorria, la Gringa de Gamarra, una dama luchadora y guerrera", "A ti nadie te detiene, mi Ale bella", "Lo bueno es que Ale sigue adelante", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Los fans coincidieron en que lo ocurrido solo demuestra que Alejandra tiene temple de acero y que nada ni nadie puede detenerla. La empresaria sigue consolidando su carrera fuera de la televisión. Desde hace algunos años ha dejado atrás los realities para concentrarse en su negocio y en motivar a otras mujeres con su historia de esfuerzo.

En esta etapa, Alejandra busca inspirar con sus charlas sobre superación y emprendimiento. Lo sucedido en Talara no hizo más que reforzar su imagen de mujer luchadora.

En conclusión, el accidente con la pizarra que tuvo Alejandra Baigorria no pasó a mayores y rápidamente se convirtió viral en redes. Este episodio terminó reforzando la imagen de la 'Gringa de Gamarra' como una mujer perseverante y positiva.