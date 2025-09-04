Alejandra Baigorria vuelve arremeter contra Mario Irivarren y Onelia: "La mala de la historia no soy yo"

Desde hace meses, el vínculo de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria se rompió luego de lo ocurrido en la boda de la empresaria, que terminó con el fin de su romance con Onelia Molina. Es así que tras reconciliarse la pareja, la esposa de Said Palao deja en claro que no es la mala.

Alejandra Baigorria si saludó a Mario y Onelia Molina

En el programa 'Ponte en la Cola', entrevistaron a la empresaria Alejandra Baigorria tras la salida de su gimnasio donde habló sobre su relación con su esposo Said Palao, pero también fue consultada sobre la reconciliación de Mario Irivarren y Onelia Molina. Aunque, la empresaria prefirió callar y no opinar inicialmente, terminó mandando su 'chiquita' a la pareja.

"Ya no opino porque si lo hago, soy la mala, y si no opino, no sé qué, yo ya no quiero opinar la verdad. Yo fui y lo saludé porque soy una persona educada (¿Y ellos como reaccionaron?) me lo reservo para mí", expresó la emprendedora dando entender que la pareja no le habría correspondido de la mejor manera.

¡Afirma que no es la mala de la historia!

Así mismo, la reportera le consultó sobre si aún considera al chico reality como su amigo. Ante ello, la pareja de Said Palao menciona que a pesar de lo que pueda sentir, Mario Irivarren dejó en claro que ya no hay esa amistad y lo respeta como los adultos que son.

"Él ha dado a entender que no es mi amigo y no pasa nada. Son sus decisiones, somos adultos, yo no me voy a morir. A pesar de todo, le deseo la felicidad del mundo y ya está. Solamente que hay cosas que a uno no le gustan porque las ha visto porque sabe. Finalmente, la mala de la historia no soy yo", aclaró la joven en la entrevista.

Como se recuerda, la 'gringa de Gamarra' comentó que hace un tiempo que ella aún tendría algo secreto de Mario que esclarecería muchas cosas. Ante eso, afirma que no lo ha divulgado porque son amigos, pero sigue afirmando que podría revelarlo.

De esta forma, Alejandra Baigorria comenta que a pesar de no llevar una buena relación actualmente con Onelia Molina y Mario Irivarren, el día que se encontraron sí los saludó. Además, la empresaria reafirma que no tiene la culpa por lo que ellos terminaron hace unos meses en su boda.