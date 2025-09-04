Amigo de Pamela Franco cuenta cómo fue la supuesta pedida de mano de Cueva: "Están viviendo el amor"

Christian Cueva llegó al Perú hace unos días para pasar tiempo con sus hijos, pero también con su pareja Pamela Franco. Después de una cena, corrió el rumor de una aparente pedida de mano del futbolista a la cantante, aunque no se ha confirmado nada un amigo cercano de la artista salió a contar lo que sucedió.

¿Cueva le propuso matrimonio a Pamela Franco?

En el programa 'Todo se filtra', el entrenador de Pamela Franco estuvo en una entrevista contando sobre la visita de Christian Cueva. Luego, fue consultado sobre el supuesto rumor de la pedida de mano a la cantante de cumbia y decidió contar de la manera más sincera sobre lo que ocurrió en el reconocido restaurante.

"Ha llegado unos rumores de que supuestamente Christian le pidió la mano a Pamela Franco, es cierto que se arrodilló y le dio un anillo?", le preguntan, y el joven responde: "¿Quieres que te cuenta la verdad? No fue nada de eso, Christian se cayó (muestra cómo tropezó arrodillado) ahí lo sacaron y justo Pamela estaba (así dando la mano)"

Es así como el amigo de la cantante de cumbia contó que no hubo una propuesta de matrimonio, ya que la pareja estaría recién conociéndose bien y su relación amorosa lleva menos de un año todavía.

"Desde que tú me has dicho que ellos están juntos, yo te creo. Así que tú me aseguras que todavía no hay una propuesta de matrimonio", le consulta, y el joven expresó: "No pasa nada, no hay propuesta todavía. Ahorita están viviendo el amor al 100%, creo que recién tienen un año de relación así que conociéndose aún mucho más".

Cree en el amor de la pareja

El entrenador de Pamela Franco se ha convertido en una de las personas en su círculo íntimo de la pareja desde hace varios meses. Por ello, expresó su apoyo a ellos.

"Yo creo que cada persona llegó en el momento debido ¿no? dicen que los tiempos de Dios son perfectos y creo que ellos llegaron en el momento que tenían que estar. Tanto en lo laboral y sentimental, ambos crecen y es lo que hace una pareja", agregó.

De esta forma, el amigo de la cantante de cumbia negó que haya ocurrido una pedida de mano. Según revela, el futbolista Christian Cueva se habría tropezado delante de Pamela Franco, pero afirma que la pareja sigue amándose mucho y conociéndose.