Darinka Ramírez aparece junto a Marisol cantando su nuevo tema: "Recuerda que en esta vida todo se paga"

La joven Darinka Ramírez es una influencer que ha saltado a la fama por su relación con Jefferson Farfán. Hace poco se reunió con Melissa Klug y ahora, se unió con Marisol para interpretar su nuevo tema "Mala Amiga" resaltando una frase en particular.

Darinka Ramírez junto a Marisol

Marisol es una reconocida artista de la cumbia peruana con una amplia trayectoria con muchos éxitos musicales. Hace una semana, lanzó su tema "Mala Amiga" junto a Yahaira Plasencia en una supuesta respuesta a Leslie Shaw.

A través de sus redes sociales, Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a Marisol grabando un video. Ambas aparecen interpretando el coro del nuevo éxito de la 'Faraona' y compartió una parte de la canción, que podría ser una indirecta al padre de su hija, Jefferson Farfán.

"Recuerda que en esta vida todo se paga y nada se olvida", expresó la joven en la publicación.

Recordemos que Darinka Ramírez puso una denuncia contra Jefferson Farfán por maltrato psicológica al denigrarla frente a su niña, además de haber roto los juguetes de la pequeña. Desde entonces, ambos han tenido una mala relación y el pelotero no ha visto a su hija desde entonces. Por ello, se cree que esta frase sería una indirecta para él.

El nuevo tema "Mala Amiga"

La reconocida cantante 'La Faraona' acaba de estrenar su nuevo sencillo musical titulado "Mala Amiga", tema compuesto por Carlos Rincón. Aunque en un inicio, Marisol negó que realizaría colaboración musical con Yahaira Plasencia porque no llegaron a un acuerdo, todo se habría tratado para despistar al público.

En la noche del miércoles 27 de agosto, la intérprete de "La escobita" lanzó el videoclip oficial de "Mala Amiga" en su canal de YouTube. Ya ha pasado una semana de su lanzamiento y ya se encuentra a poco de llegar al millón de vistas, siendo recibido muy bien por el público que lo ha compartido en todas las redes sociales haciendo el trend de la 'Faraona'.

Muchos artista vienen interpretando esta canción de la intérprete de cumbia que se unió con la salsera. Sin duda, muchas personas han tomado bando en su conflicto con Leslie Shaw, donde varios han mostrado su apoyo a Marisol.

De esta manera, Darinka Ramírez también ha salido a dar su apoyo a Marisol al compartir un video cantando este reciente éxito musical. Además, porque respondiendo los comentarios de sus seguidores señala que la 'Faraona' es top en su género musical.