Melissa Paredes manda tremendo 'dardo' a Ale Venturo: "Quien se meta con mi hija no existe para mí"

Cuando Rodrigo Cuba finalizó su relación con Ale Venturo hace unos meses cuando en una entrevista opinó sobre la crianza de la hija que tiene con Melissa Paredes. Aunque un tiempo después retomaron su noviazgo, la pareja de Anthony Aranda aún marca su distancia.

Melissa Paredes marca distancia con Ale Venturo por su hija

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la actriz Melissa Paredes estuvo comentando sobre su vida personal y le consultaron sobre su relación con Ale Venturo. Aunque al inicio no quiso responder y solo hacía gestos de incomodidad. Entonces, la reportera le recordó el problema que tuvo con la actual pareja de Rodrigo Cuba con relación a la crianza de su hija Mía.

"Yo me imagino que le habrás dicho a Rodrigo 'Sabes qué todo bien, pero con Ale 'ahí no más'", mencionó la reportera, y Melissa comentó: "Cada uno haga su vida de pareja como quiera, un carnaval, pero mi niña es mi niña. La voy a defender siempre, es mi vida, mi mundo, mi todo y cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí".

Recordemos que hace unos meses cuando Rodrigo Cuba se reconcilió con Ale Venturo, Melissa Paredes no dudó en mandar varias indirectas hacia la empresaria dejando en claro que no estaba tan de acuerdo con la decisión por su pequeña hija Mía.

Sobre su relación de padres con Rodrigo Cuba

Como lo ha mencionado antes, Melissa Paredes ha llegado a una tregua con el padre de su hija, 'Gato' Cuba. Aunque cuando se divorciaron tuvieron muchas diferencias y problemas mediáticos que fueron público, ahora mantienen una buena relación de padres por el bien de su pequeña.

"Papá va a ser toda la vida de mi hermosa bebé, así que vamos a tener que hablar toda la vida. No hay otra chica, la vida es así de coordinaciones todo el tiempo con el papá. Mil cosas del colegio, permisos, sin muchas cosas", comentó la actriz afirmando que siempre tendrá ese vínculo para siempre y mantendrán la fiesta en paz como padres.

De esta forma, la actriz menciona que la relación con el padre de su hija estaría en muy buenos términos. Aunque, Melissa Paredes deja en claro que no se llevaría bien con Ale Venturo desde aquella vez que cuestionó del comportamiento de su pequeña y cómo era criada, manteniendo así una distancia entre ambas.