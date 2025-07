Rodrigo González cuestiona reconocimiento a Dayanita en el Congreso: "¿Qué ha hecho por la cultura?"

Este viernes, la actriz cómica Dayanita fue reconocida en el Congreso de la República por su contribución al arte y la cultura nacional. La ceremonia se realizó en la plaza Bolívar del Parlamento y estuvo encabezada por el congresista Waldemar Cerrón, representante del partido Perú Libre. Las críticas no tardaron en llegar y Rodrigo González fue uno de ellos.

Rodrigo González critica homenaje a Dayanita

Durante la reciente emisión de 'Amor y Fuego', Rodrigo González arremetió contra el Congreso por considerar a Dayanita una representante del arte y la cultura del país. Para el conductor de espectáculos, esta decisión carece de sentido y solo responde a un intento de generar controversia pública para desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

"¿Qué ha hecho Dayanita para ser distinguida por el Congreso de todos los peruanos? Trabajar en programas de humor y ahora reconocer públicamente que no tiene problemas en prostituirse y ser una persona poco profesional. No me acuerdo otra cosa de ella", cuestionó el popular 'Peluchín'.

Además, González puso en duda los filtros y criterios con los que se aprueban este tipo de homenajes, insinuando que detrás de la condecoración podría haber intereses ajenos a lo cultural.

"No sé cuántos filtros pasa esto para que nos represente a todos los peruanos. Como quieren hacer bulla y encender la controversia, marear un poco, distraer, para todas las asquerosidades que hace nuestro Congreso y nuestros gobernantes... Me imagino que esto es un distractor perfecto o no entiendo con qué criterio puede pasar un disparate como este", agregó con dureza.

Dayanita se mostró sorprendida por su condecoración

Luego de recibir la distinción, Dayanita conversó con las cámaras de 'Amor y Fuego' y compartió su sorpresa por la invitación. En un tono sincero, la actriz cómica manifestó sentirse honrada por el reconocimiento, aunque confesó no haberlo esperado.

"Lo tomo feliz y contenta, créeme que me han agarrado de sorpresa. También estoy nerviosa porque no sé ni qué hago acá, pero estoy feliz", declaró entre risas y emoción.

Respecto a las críticas que podrían surgir por su pasado mediático y las polémicas en las que se ha visto involucrada, Dayanita fue clara en su posición. Aseguró que siempre se ha enfocado en brindar alegría al público y que no se responsabiliza por cómo otros perciben su vida.

"Yo no he hecho ningún escándalo. Que la persona lo quiera ver de otra forma no es mi problema. Yo sigo para adelante. Que la gente me quiera ver mal, allá ellos. Cada persona hace con su vida lo que mejor le parezca. Yo siempre voy a seguir alegrando a todo el Perú y muy pronto seré su presidenta", respondió con firmeza.

El reconocimiento del Congreso a Dayanita ha abierto el debate sobre los criterios que se aplican al momento de otorgar distinciones oficiales. Mientras para algunos su trayectoria artística merece aplausos, otros, como Rodrigo González, consideran que decisiones como esta reflejan el desconcierto en el que vive la política peruana.