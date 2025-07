Giacomo Bocchio se disculpa por polémicas comentarios sobre el sobrepeso: "No pretendía atacar a nadie"

El chef Giacomo Bocchio se pronunció en redes tras la polémica que generó un reciente episodio de su programa en YouTube, donde afirmó que una persona con sobrepeso "no puede ser líder porque no puede liderarse ni a sí mismo". Sus palabras provocaron críticas en redes, donde fue acusado de gordofobia y estigmatización.

El chef aclara y pide disculpas públicas

Mediante una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Giacomo Bocchio ofreció disculpas por sus palabras. Reconoció que sus declaraciones pudieron ser malinterpretadas y aseguró que su intención no fue ofender, sino destacar la importancia de la autodisciplina en el cuidado de la salud.

"Pido perdón a quienes ofendí. Mi intención era enfocarme en la disciplina y la fuerza de voluntad necesarias para cuidar la salud. Yo también estoy en esa lucha. No pretendía atacar personas, sino despertar conciencias", expresó el chef, dejando en claro que su mensaje no apuntaba al juicio sino a la reflexión personal.

Además, aclaró que el video en cuestión tenía un valor emocional para él, ya que contó con la participación de su madre. Por respeto a la situación, decidió editar la sección polémica del programa.

"Este video es importante para mí porque la invitada es mi mamá. Hemos borrado esa sección para que el video permanezca con la esencia de lo que quería comunicar: el cuidado amoroso de una mamá en la salud de su familia", explicó.

Comunicado de Giacomo Bocchio.

Redes sociales reaccionan

Las disculpas de Giacomo llegaron un poco tarde porque las reacciones entre los internautas no se hicieron esperar. Mientras algunas personas indicaron que estaba bien concientizar sobre los peligros del sobrepeso y no romantizar la gordura, otras personas aseguraron que padecen enfermedades endocrinológicas que hacen variar su peso constantemente.

"No puedo imaginar cómo hayas ofendido a alguien. Yo soy una persona con sobrepeso y no me incomoda para nada que se mencione el tema. Pero gracias por tu gesto de empatía y buena comunicación", dijo una seguidora suya, respaldando sus declaraciones.

Otras personas lo cuestionaron: "Pero él no es atlético precisamente", "Hay personas con enfermedades autoinmunes", "Para llegar a la obesidad, intervienen factores más allá de los hábitos; influye mucho lo emocional", "Lamentable su afirmación, hay personas con trastornos alimenticios, que escuchan este audio y generan rechazo absoluto", indicaron.

Las declaraciones de Giacomo Bocchio han abierto un debate sobre los límites entre la promoción de la salud y el respeto por la diversidad corporal. Aunque el chef ha ofrecido disculpas públicas y tomado acciones para corregir el contenido, la conversación sigue generando posturas encontradas.