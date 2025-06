Giacomo Bocchio abraza a 'Giselo' y rechaza acusaciones de homofobia: "Edson me cae muy bien"

El chef Giacomo Bocchio reapareció en televisión y sorprendió al tener un emotivo gesto con Edson Dávila 'Giselo' durante su participación en el programa América Hoy. El momento más comentado fue cuando interrumpió la preparación de su plato para abrazar al conductor, en un intento por aclarar rumores recientes que lo acusaban de homofóbico.

Hace unos días, Bocchio fue duramente criticado en redes sociales por su actitud durante una anterior aparición en televisión, donde algunos usuarios interpretaron que había evitado interactuar con Dávila. Estas especulaciones desataron acusaciones de presunta homofobia que se viralizaron rápidamente, generando una ola de comentarios en plataformas digitales.

En respuesta a esta controversia, el chef decidió enfrentar el tema de manera directa. Durante la emisión del programa de hoy, Giacomo dejó en claro que no tiene ningún problema con Edson Dávila. Con un gesto sincero, buscó terminar con las especulaciones que lo señalaban negativamente y reafirmar su buena relación con el conductor.

El abrazo fue bien recibido en el set. Edson reaccionó con buen ánimo y minimizó lo que se decía en redes sociales. Por su parte, Ethel Pozo también intervino en defensa de Bocchio, asegurando que nunca notó actitudes negativas durante su presencia en el programa.

La escena se dio mientras Bocchio preparaba un tallarín saltado de pollo en el magazine matutino, y con este gesto, el chef no solo buscó limpiar su imagen, sino también enviar un mensaje de respeto y tolerancia.

En marzo de este año, y a través de sus redes sociales, Giacomo Bocchio respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su continuidad en el programa. El chef, aclaró que su salida no fue una decisión personal, sino del canal, que optó por realizar cambios en el programa en este nuevo 'formato extremo'.

"Me han preguntado muchísimo si voy a seguir en 'El Gran Chef' y la respuesta es no. No voy a estar en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal, están apostando por algo diferente", explicó el chef en un video.