Ethel Pozo dedica emotivo mensaje a Gisela Valcárcel por el Día de la Madre: "Valiente como ella sola"

Ethel Pozo sorprendió este domingo a su madre, Gisela Valcárcel, con un sentido homenaje en redes sociales por el Día de la Madre. La conductora de televisión compartió una publicación que emocionó a sus seguidores, destacando el amor y la valentía con la que Gisela la sacó adelante desde muy joven.

En su mensaje, Ethel recordó que su madre la tuvo cuando apenas tenía 17 años, una edad en la que muchas personas aún están descubriendo la vida. La presentadora aprovechó la fecha especial para reconocer el esfuerzo, el coraje y el compromiso con los que Gisela asumió la maternidad siendo una adolescente.

La publicación estuvo acompañada de imágenes de su más reciente viaje a España, donde madre e hija compartieron momentos inolvidables. Ethel resaltó lo positivo de tener una mamá joven, ya que ahora pueden disfrutar juntas de actividades como grabar videos y reels para sus redes sociales.

"Justo como dice la canción, "Only 17"y es que mi Mami me tuvo a esa edad, súper chiquitita con solo 17 años decidió traerme a este mundo, ser valiente y asumir toda la responsabilidad que eso conlleva, no sé cómo lo hizo!!!", escribió.