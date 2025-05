Magaly apoya las declaraciones de Ethel Pozo sobre Cassandra y Carlos Morales: "Le doy la razón"

En el programa de 'América Hoy', Ethel Pozo y Janet Barboza tuvieron una diferencia de pensamientos que incluso, Gisela Valcárcel salió a dejar en claro su posición. Esto a causa del caso de Cassandra Sánchez de Lamadrid y su progenitor Carlos Morales. Ahora, Magaly tuvo que darle la razón a la hija de Gisela.

Durante el programa de las mañanas, Janet Barboza salió a defender a Carlos Morales haciendo suponer que sería cierto sus declaraciones. Ante eso Ethel Pozo salió a discrepar con ella afirmando que si el señor quería acercarse a sus hijos pudo hacerlo y no a través de un medio, cuando se encuentra en búsqueda de notoriedad porque será un posible candidato en las próximas elecciones.

Tras escuchar este confrontamiento en televisión, Magaly Medina no dudó en criticar a Janet Barboza y darle por primera vez su apoyo a Ethel Pozo. Como se recuerda, la 'urraca' siempre la ha criticado, pero esta vez hizo una excepción.

"Nunca pensé decir esto, pero esta vez le doy la razón a Ethel, no me queda de otra por la burrada de la otra. Por primera vez en la historia que venimos criticando el programa", expresó sobre Ethel y de Janet dijo: "Los monos con metralleta disparan nada más, hablan sin conocimiento porque no son capaces de verificar las fuentes, no ha mostrado ningún papel a la cámara".