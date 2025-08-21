RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Paul Vega pide disculpas tras no saludar a fanática con habilidades especiales: "No tuve la amabilidad"

El actor Paul Vega fue duramente criticado tras ignorar a una niña con habilidades especiales en plena grabación. Luego, ofreció disculpas públicas y explicó lo sucedido.

Paul Vega se disculpa por desaire a fanática de 'Al Fondo Hay Sitio'
Paul Vega se disculpa por desaire a fanática de 'Al Fondo Hay Sitio' (Composición Karibeña)
21/08/2025

El reconocido actor Paul Vega fue blanco de críticas desde hace unos días debido a que ignoró por completo a una niña con habilidades especiales que intentó saludarlo mientras grababan algunos capítulos de Al fondo hay sitio en Ancón. Ahora, el popular 'Koky' salió al frente para pedir disculpas y explicar la situación.

Paul Vega rompe su silencio tras incidente con fanática

El actor que encarna a Koky en la serie que enfrenta a los Gonzales y los Maldini habló para las cámaras del programa América Espectáculos y dijo que el incidente con su fanática posiblemente no tenga explicación, pero de todos modos quiso pedir disculpas.

"Hubo una situación muy incómoda y no sé si tenga explicación, pero quiero pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda y a quien hice pasar un mal rato. Somos lo que somos gracias a ustedes", expresó al inicio.

Paul también explicó que a veces las grabaciones son difíciles y corren contra el tiempo, y que quizá por eso cometió la torpeza de no atender el saludo de la niña que lo estaba esperando junto a su madre durante mucho tiempo.

"Me imagino que tenía mucha ilusión de conocernos", dijo. Además, se dirigió directamente a su seguidora: "Te pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo. Yo debí quedarme y darte un abrazo; me imagino que has estado esperando bastante rato para conocernos y no tuve la amabilidad de atenderte".

Finalmente, aclaró que no suele tratar así a la gente y que la situación se le salió de las manos debido a que estaba grabando. También invitó a la joven y a su madre a los estudios de la serie para compartir un buen momento.

"Mucha gente me criticó y hay que asumir los errores. En todo caso, hago la invitación a esta persona y a su mamá a Las Lomas. Yo quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar, y reitero mis disculpas. Espero verlas por acá y darles un abrazo personalmente", concluyó.

El polémico video de Paul Vega

El actor fue duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que aparentemente se niega a saludar a una niña con habilidades especiales que se le acercó con ilusión.

Mientras dos agentes de serenazgo resguardaban el evento, Paul Vega bajaba unas escaleras y la niña corrió hacia él con los brazos extendidos, lista para saludarlo. Sin embargo, el actor continuó su camino sin detenerse, dejando a la menor con un gesto de tristeza que no pasó desapercibido.

La madre de la niña reaccionó inmediatamente ante la situación, reclamando: "Es niña especial, no me la botes". Este momento quedó registrado en video y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Es así que, Paul Vega reconoció su error y aseguró que no tuvo intención de lastimar a su seguidora. Con sus disculpas públicas e invitación a los estudios, el actor busca enmendar lo sucedido y recuperar el cariño del público que sigue su trabajo.

