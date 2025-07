Zorro Zupe sobre Antonio Pavón: "Le doy beso, lo abrazo... y la leyenda es verdad"

¡Qué tal revelación! El Zorro Zupe volvió a hacer de las suyas y esta vez dejó a todos en shock al hablar sin filtro sobre su cercanía con Antonio Pavón. En el programa "La Noche Habla", el popular personaje soltó confesiones picantes que dejaron entrever que entre él y el torero español habría pasado algo más que una simple amistad. ¿Hubo besos, abrazos... o algo más? Según él mismo dice, "la leyenda es verdad".

En la última edición de "La Noche Habla", el Zorro Zupe dejó a todos con la boca abierta al hablar como nunca sobre su cercanía con el torero español Antonio Pavón. Todo estalló luego de que el invitado de Pavón apretara el botón rojo en "El Valor de la Verdad" justo antes de revelar si hubo un "affair" entre ellos.

Zorro Zupe lo cuenta todo. El Zorro no se quedó callado y soltó tremendas confesiones que encendieron el set.

"Soy coquetísimo. Le doy beso, lo muerdo, lo abrazo, le jalo el pelo, me cuelgo de su cuello" , dijo el Zorro en una llamada.

Más adelante, se conectó desde Nueva York a través de una llamada al programa "La Noche Habla", donde amplió la confesión que había hecho horas antes.

"Yo le he conocido a Antonio cuando hablaba con Milett. Soy coqueto por naturaleza. La gente piensa que soy perr4, pero soy coqueta" , dijo. Cuando Tilsa Lozano le preguntó dónde le daba besos, el Zorro fue claro: "No, pues... Yo creo que este valor de la verdad es el valor de Antonio".

¿Y la famosa 'leyenda'? La conversación subió de tono cuando Tilsa mencionó la famosa "leyenda" de Pavón, un término que en la farándula asocian con su dotación física.

"Es caballero, es guapo, y si se quieren ir por las ramas, hay un tronco. Porque yo sé, yo he visto tele. Si quieren saber eso, los rumores son ciertos... La leyenda es verdad" , lanzó el Zorro. Y no se quedó ahí: "Yo le pedí su leyenda unas cuatro veces".

Lejos de molestarse, Antonio Pavón también se conectó en vivo y se refirió con cariño al Zorro, a quien conoce desde que llegó a Perú. Ambos salían a juerguear juntos.

"Nos decimos Puchi con muchísimo cariño. Yo recuerdo al Zorro desde el primer día que llegué a Lima y de ahí tenemos un montón de batallas juntos", contó Pavón. Incluso recordó una promesa muy especial: "Él siempre venía y me decía, 'Pavón, ¿cuándo me vas a entregar tu leyenda?' Y yo le decía: 'No te preocupes, Zorro, que tú siempre serás el primero'". Cuando Tilsa le preguntó si le cumpliría el sueño, Pavón dijo sin dudar. "Por supuesto, por supuesto. El día que lo haga, el Zorro será el primero".