Antonio Pavón no respondió una polémica pregunta que involucra al 'Zorro Zupe': ¿Qué pasó?

Antonio Pavón sorprendió a todos con sus revelaciones en El valor de la verdad. Sin embargo, hubo una interrogante que no pudo responder, debido a que uno de los invitados utilizó un comodín para cambiar de pregunta. Más sorprendente aún es que la pregunta omitida estaba relacionada con el popular "Zorro Zupe".

¿Antonio Pavón tuvo un romance con el Zorro Zupe?

La pregunta 10 del programa fue muy comprometedora, tanto que incluso Beto Ortiz hizo una advertencia antes de formularla. "¿Tuviste un affair con el Zorro Zupe?" , preguntó el entrevistador, dejando a todos sorprendidos.

Sin embargo, Carlos "Tomate" Barraza actuó rápido y, para sorpresa de todos, presionó el botón rojo que obliga al presentador del programa a cambiar la pregunta e ignorar completamente lo que se había formulado como principal. Beto Ortiz protestó por la actitud de Barraza.

"Tomate, no puedes hacer esto en este momento. Expreso mi protesta en nombre del público peruano (...) es injusto, innecesario", dijo Beto, mientras Antonio Pavón se reía.

El torero español intentó explicar la situación en medio de las risas, pero el conductor le indicó que no puede decir nada ni a favor ni en contra, debido a que las normas del programa lo impiden. Sin embargo, Antonio utilizó las cámaras para enviarle un cálido mensaje a Ricardo Zúñiga.

"Zorrito, te quiero mucho. Un beso", dijo Antonio. Cabe resaltar que la pregunta de bolsillo fue un poco dura, ya que cuestionó el buen comportamiento como padre de Antonio Pavón, pero finalmente se reveló que él considera que ha sido un buen papá.

Antonio tuvo más de 1000 mujeres

Una pregunta de Beto Ortiz puso en jaque al ex participante de realities de competencia, ya que lo obligaba a contar el número aproximado de conquistas que ha tenido a lo largo de su vida. Ante la consulta de si había estado con más de 1000 mujeres, Antonio respondió que sí, y el polígrafo determinó que el torero decía la verdad.

Beto Ortiz intentó amortiguar la respuesta haciendo un cálculo aproximado de su edad por el número de personas con las que Antonio había estado. Sin embargo, todo fue tomado con humor, y él se defendió diciendo que ha tenido una vida muy divertida.

"En mi etapa de soltero, se puede decir que la he disfrutado muchísimo. He vivido...", dijo Antonio Pavón.

Lo más controversial de esta parte del programa fue la reacción de Joi Sánchez, novia del español, quien se mostró sorprendida y emocionada durante la pregunta. No obstante, al ser consultada si estaba molesta por las declaraciones de Antonio, dijo que no, ya que eso no se había dado cuando ellos eran pareja.

Es así que, la gran incógnita sobre un posible romance entre Antonio Pavón y el Zorro Zupe quedó sin respuesta, pues la pregunta fue cambiada en el programa. Aun así, Pavón aprovechó para enviarle un afectuoso saludo al popular personaje de la televisión.