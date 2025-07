Antonio Pavón ganó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas que respondió sobre Sheyla Rojas, romances y más

Antonio Pavón impactó al contar su vida sin filtros en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". Decidió retirarse antes de la pregunta 21, llevándose S/25 mil como premio. En sus respuestas, habló de Sheyla Rojas, sus errores del pasado, momentos difíciles, romances y el gran amor que hoy lo acompaña.

Estas fueron las 20 preguntas que respondió Antonio Pavón

Antonio Pavón sorprendió con sus confesiones en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". Contó detalles nunca antes revelados sobre su vida amorosa, errores del pasado, momentos duros con su hijo y la relación que lo cambió todo. Tras responder 20 preguntas, decidió no arriesgarse con la última y se fue con S/25 mil en el bolsillo. Estas fueron sus 20 respuestas:

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que tuvo un encuentro con la ex chica reality luego de coincidir en un evento. Se sintieron atraídos y pasaron la noche juntos.

2. ¿Lloraste por Sheyla Rojas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que le dolió mucho la ruptura con Sheyla, sobre todo cuando se enteró de su infidelidad. Admitió que lloró por ella, pero que hoy lo toma como una etapa superada.

3. ¿Te arrepientes de haber sido infiel?

Respuesta: No. (Verdad). Aceptó que hizo daño, pero no se arrepiente porque aprendió de esa experiencia. Dijo que gracias a ese error ahora valora más la fidelidad. Considera que todo en la vida enseña.

4. ¿Tuviste un affaire con Paula Manzanal?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que salieron algunas veces durante un par de meses. Fue antes de que Paula Manzanal sea conocida. Él quedó sorprendido por su belleza desde la primera vez que la vio.

5. ¿Fue tu actual pareja la primera mujer que te dejó plantado?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que la invitó a quedarse en su casa y ella se negó. Le sorprendió que no aceptara, pues no estaba acostumbrado a que lo rechacen. Fue la primera que lo hizo esperar.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Tuviste un romance con Alexandra Horler?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que vivieron algo breve pero especial. Aunque no fue una relación formal, sí hubo conexión. Hoy recuerda ese romance como una anécdota más de su pasado sentimental.

7. ¿Tiene tu pareja la clave de tu celular?

Respuesta: Sí. (Verdad). Señaló que su pareja tiene acceso a todo: redes sociales, celular y cuentas bancarias. Dijo que eso demuestra la confianza que hay entre ellos y que no tiene nada que ocultar.

8. ¿Vives con tu novia y Sheyla Rojas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que cuando Sheyla viaja a España con su hijo, todos conviven bajo el mismo techo. Dijo que hay respeto entre todos y que lo hacen por el bienestar del menor.

9. ¿Has estado con más de mil mujeres?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que en su etapa de soltería fue muy enamoradizo. Hizo una estimación rápida y confesó que ha tenido muchas conquistas. Hoy, sin embargo, vive otra etapa.

10. ¿Tuviste un affaire con el Zorro Zupe?

Botón rojo. El invitado de Antonio Pavón apretó el botón rojo. Entonces, Beto Ortiz procedió a decir la pregunta de repuesto.

Pregunta de repuesto. ¿Fuiste un mal padre?

Respuesta: No. (Verdad). Negó haber sido un mal padre. Dijo que siempre cumplió con su hijo, incluso cuando pasaba por momentos económicos difíciles. Siempre hizo lo posible por estar presente.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Te ayudaba tu hijo a conquistar mujeres?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que cuando iba al parque con su hijo, llamaban la atención de varias mamás. Él aprovechaba esos momentos para hacer conversación. Lo recuerda como algo divertido.

12. ¿Arriesgaste la vida por tu hijo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Durante la pandemia, decidió viajar para reencontrarse con su hijo. Sabía los riesgos, pero no quiso esperar más. Fue un momento difícil que terminó en una gran emoción al verlo.

13. ¿Llorabas todas las noches por tu hijo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Mientras trabajaba en Estados Unidos, confesó que lloraba cada noche por extrañar a su hijo. Estar lejos de él fue lo más duro de esa etapa, pero lo hizo por necesidad.

14. ¿Trabajaste como albañil en los Estados Unidos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que llegó a trabajar como ayudante de construcción cuando estuvo en ese país. Lo hizo con humildad y agradecimiento, porque fue su forma de salir adelante.

15. ¿Te arrepientes de haberle dicho 'india marginal' a Aneth Acosta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que fue un error y que no debió expresarse así. Aunque no se ha reconciliado con ella, dijo que le pesa lo que dijo y que no forma parte de su forma de hablar.

Nivel 4 - Premio: S/20 mil

16. ¿Te robó tu 'choque y fuga' tu auto?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que conoció a una mujer en una discoteca y la llevó a su casa. A la mañana siguiente, su auto ya no estaba. No volvió a verla ni recuperar el vehículo.

17. ¿Te 'pepearon' en un taxi?

Respuesta: Sí. (Verdad). Narró que tomó un trago y luego perdió la conciencia. Más tarde supo que lo habían drogado con burundanga. Fue una experiencia aterradora y peligrosa que no olvidará.

18. ¿Te mantuvo tu actual pareja?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que en una etapa complicada, cuando se quedó sin trabajo ni ingresos, su pareja Joi Sánchez lo ayudó. Incluso asumió gastos importantes, como la pensión de su hijo.

"Era yo la que le hacía transferencia desde mi cuenta personal a la cuenta de Sheyla, lo que a él le correspondía todos los meses", reveló Joi.

Nivel 5 - Premio: 25 mil soles

19. ¿Has dejado de ser mujeriego?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que está en otra etapa. Gracias a su actual relación aprendió a ser fiel y valora más la estabilidad. Se siente feliz de haber cambiado esa parte de su vida.

"Me conoce perfectamente, que soy muy cariñoso, divertido, efusivo, doy abrazos, doy besos, pero no llego a ser infiel, no llego a ser mujeriego... Desde mi punto de vista ser pisado es bonito", comentó.

20. ¿Amas a Joi?

Respuesta: Sí. (Verdad). Terminó el programa asegurando que está completamente enamorado de su actual pareja. Dijo que ella lo cambió y lo hizo mejor persona. Está agradecido con la vida por tenerla.

Antonio Pavón ganó S/25 mil en EVDLV

Al llegar a la pregunta número 21, Antonio Pavón decidió no continuar. Tras responder veinte preguntas con total sinceridad, el español optó por no arriesgar su premio y se retiró del juego con S/25 mil en el bolsillo. Aunque no reveló qué se le iba a preguntar, dejó en claro que era un tema que prefería mantener en reserva.

"Hay cosas que es mejor guardarse, porque el misterio a veces vale más que mil palabras", dijo Pavón antes de retirarse del sillón rojo.

Esa frase marcó el cierre de una noche intensa, en la que el extorero sorprendió con confesiones sobre su vida amorosa, sus errores del pasado y momentos personales muy duros.

Antonio Pavón se sinceró como nunca en el sillón rojo. Mostró su lado humano, reconoció errores, habló de sus amores y de momentos difíciles que marcaron su vida. Con 20 respuestas verdaderas, se llevó S/25 mil y cerró una participación que no pasó desapercibida para nadie.