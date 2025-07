Antonio Pavón sorprende al revelar que vive con su actual novia y Sheyla Rojas: "Hace que nuestra relación sea mejor"

Antonio Pavón volvió a generar titulares tras su reciente participación en el programa 'El Valor de la Verdad', donde se animó a contar aspectos poco conocidos de su vida personal. En esta oportunidad, el torero español sorprendió al confirmar que actualmente convive con su novia Joi Sánchez, su expareja Sheyla Rojas y hasta con Sir Winston, actual pareja de la influencer peruana.

Lejos de tratarse de una relación poliamorosa, Pavón explicó que este peculiar modelo de convivencia responde a un acuerdo familiar para priorizar la estabilidad emocional del menor. La situación llamó la atención de los televidentes por la madurez con la que manejan el vínculo entre las dos familias.

Durante su entrevista con Beto Ortiz, Antonio Pavón dejó en claro que la convivencia con Sheyla Rojas se da cada vez que ella viaja desde México a España para visitar a su hijo. En esos momentos, Sheyla se queda en la casa donde el torero vive con su actual pareja, y todos comparten la misma rutina familiar por un periodo de hasta un mes.

Además, Joi Sánchez, quien también estuvo presente en el set, respaldó la versión de su pareja. Antonio no dudó en destacar el rol fundamental que cumple su novia para mantener la armonía con la madre de su hijo.

"La que hace un papel importantísimo es Joi porque cualquier otra pareja dirá 'cómo va venir tu ex a tu casa'. Podría decir 'Sheyla no viene aquí. Hace que nuestra relación sea mejor más llevadera", agregó enfatizando en la buena relación de padres que él tiene con la madre de su hijo.

La participación de Antonio Pavón en el programa estuvo marcada por una pregunta que lo llevó a abrir su corazón: "¿Has llorado por Sheyla Rojas?" La respuesta fue afirmativa y el español relató que sus lágrimas llegaron luego de que, años atrás, lo expusieran públicamente bailando el popular 'trencito' con varias mujeres, lo que significó el fin de su relación con la exconductora de televisión.

"Con el paso de los años uno va madurando y dándole más importancia a las cosas. A mí me pagaron con la misma moneda. Recuerda que me pillaron con otras chicas bailando y desde ahí la relación no volvió a ser la misma", comentó.