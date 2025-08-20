Marisol tomaría medidas legales tras declaraciones de Leslie Shaw: "Nunca lograrás destruir mi carrera"

La pelea entre Marisol y Leslie Shaw parece que no tiene cuando acabar. En esta ocasión, la 'gringa' habría dado algunas declaraciones que a la 'Faraona' no le habría gustado en absoluto y podría tomar medidas legales para defenderse.

Marisol responde con todo a Leslie Shaw

A través de sus redes sociales, Marisol decidió compartir un fuerte mensaje que sería dedicado para Leslie Shaw, con quien realizó dos colaboraciones musicales hace unos meses. Es así como la 'Faraona' se habría cansado de los ataques de la 'gringa' en varios medios y más, tras sus últimas declaraciones.

La cantante de cumbia expresó que aparentemente tomaría medidas legales en contra de esta persona que menciona en su mensaje. Así mismo, señala que no estarían a su nivel profesional y por más que traten de destruirla, no lo lograrían.

"Espero que lo que afirmas, lo demuestres y ojalá te alcance para pagar. Como no puedes responder como artista porque no estás ni estarás jamás a mi nivel profesional, que te queda hablar suposiciones. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, nunca lograrás destruir mi carrera. Recuerda que hay una justicia divina y siempre llega", expresó.

Historia de Marisol

¿Qué dijo Leslie Shaw?

La cantante Leslie Shaw ha estado en constantes enfrentamientos con la 'Faraona' después de afirmar que el peor videoclip que hizo en su vida es 'Dile que no'. Esto hizo que inmediatamente, la artista de "La escobita" no tomará bien sus declaraciones y arremetiera de las misma forma criticando su forma de cantar.

Ahora, la 'gringa' declaró que aparentemente Marisol habría estado coqueteando con Christian Cueva durante las grabaciones de "Dile que no", cuando contrató a Pamela López para grabar aquella producción musical.

Esto causó una gran controversia en las redes sociales, la artista que recientemente ha ingresado al rubro musical de la cumbia viene teniendo enfrentamientos con varios artistas del medio como Estrella Torres, César BK, el compositor Carlos Rincón, Flavia Laos, Mayra Goñi y muchos más. Además, varios seguidores han estado en desacuerdo con la pareja de 'El Prefe' tras atacar a los cantantes que le brindaron la mano para ingresar a la cumbia.

De esta manera, Marisol ya estaría cansada de los ataques de Leslie Shaw que estaría solo en suposiciones sin pruebas para demostrarlo legalmente. Por ello, tomaría medidas legales y señala que la 'gringa' jamás podría destruir su carrera profesional que ha formado por más de 25 años.