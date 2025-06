'Nena' Cubillas molesta con Juan Ichazo por insistir que sus hijos conozcan a Macarena: "No es el momento"

Hace unos meses, hubo un lío entre Johana 'La Nena' Cubillas con su expareja y padre de sus hijos, Juan Ichazo, por aparecer junto a Macarena Vélez y no pasar manutención. Tras haber conciliado finalmente, ahora, la emprendedora sale a criticar al argentino debido a que presentó a su novia ante su hijo de 5 años.

Johana Cubilla se comunicó con el programa de 'Todo se Filtra', donde reveló que Juan Ichazo utilizó el Día del Padre en el colegio de su hijo para presentar a su nueva novia Macarena Vélez con el pequeño de 5 años. Esto no habría sido del agrado de la emprendedora, ya que en la conciliación que realizaron hace menos de un mes quedaron que a sus hijos les chocaría conocer las nuevas parejas de sus padres y no lo harían.

"Ha llegado mi hijo del colegio de la celebración del Día del Padre y me dice 'mamá mi papá me va a llevar a unos juegos', estaba feliz. Le digo 'amor que bueno', me dice '¿sabes quién va estar ahí? Macarena'. Lo ve muy pocos días a la semana y trata de meterle a la cabeza a mi hijo de 5 años que conozca a su pareja me parece bajísimo, estoy harta de esta situación" , reveló.

Después, 'La Nena' resalta que sus pequeños son muy pequeños para procesar que sus padres tengan otra pareja. Así mismo, recalca que la psicóloga del colegio aconseja no presentar a una tercera persona a los niños y Juan Ichazo sabiendo eso, lo estaría ignorando.

"Mis hijos son chiquitos, no tienen idea de nada y de la nada meter a una tercera persona. No sé si cuanto tiempo tienen ellos de relación, me parece una locura y la verdad es que yo lo estoy pasando bastante mal. Él me ha dicho que la va presentar y yo no puedo hacer nada, la que ve sufrir a mis hijos soy yo", añade.