Cassandra Sánchez rompe su silencio tras conflictos entre sus padres Carlos Morales y Jessica Newton: "No fue fácil"

En plena controversia por las recientes declaraciones del excandidato presidencial Carlos Morales, quien volvió a los medios para hablar de su pasado con Jessica Newton y responder a acusaciones en su contra, su hija Cassandra Sánchez sorprendió con un mensaje en redes que fue interpretado por muchos como una indirecta hacia su padre biológico. Aunque no lo menciona directamente, su publicación ha generado múltiples reacciones.

Cassandra Sánchez, hija de la exreina de belleza Jessica Newton, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotos familiares en compañía de su hijo, sus hermanas y en medio de su trabajo con la organización del Miss Perú 2025. Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje que, sin nombrar a nadie, fue leído por muchos como una respuesta sutil al conflicto público entre sus padres.

"Gracias, mayo. Por lo bueno que me regalaste y por lo malo que me enseñaste. Por los días de claridad y los de caos, por las certezas y por las dudas. Te despido con gratitud, porque aunque no fue fácil, me dejaste justo donde necesitaba estar: de pie, más fuerte, más consciente y profundamente agradecida", escribió Cassandra, generando múltiples reacciones y muestras de apoyo.