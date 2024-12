Yiddá Eslava confiesa que le hizo juicio de alimentos a Julián Zucchi: "No me pasaba manutención"

Yiddá Eslava, conocida por su participación en "Combate" y "Esto es Guerra" y por su pasada relación con Julián Zucchi, está en el centro de atención luego de un fuerte enfrentamiento con su exesposo.

Tras un incidente donde Zucchi fue captado en un video aparentemente arrastrando a la nana de sus hijos con su vehículo, ambos terminaron en la comisaría para aclarar la situación. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la revelación de Yiddá sobre un tema poco conocido: la demanda por manutención que le puso a Zucchi. Te contamos los detalles.

Durante una entrevista en vivo con "Amor y Fuego", Yiddá Eslava no dudó en hablar sobre lo sucedido con Julián Zucchi y el incidente con la nana de sus hijos. Además, reveló el juicio de alimentos que le puso.

"Nosotros tenemos un acuerdo. Yo le tuve que poner un juicio de alimentos. Él no me pasaba manutención por eso tuve que hacer juicio de alimentos", contó con firmeza. La excombatiente explicó que, debido a las dificultades económicas, se vio obligada a tomar esta decisión. "Las terapias son carísimas. Y yo he vendido mis entradas, mes a mes. Y mi show me mantuvo", agregó, dejando claro que su trabajo ha sido clave para su sustento.