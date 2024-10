Florcita Polo explica por qué decidió participar en el Miss Mundo Latina Perú: "Todas podemos ser reinas"

Florcita Polo, hija de la popular Susy Díaz, ha sorprendido a todos al participar como candidata en el certamen Miss Mundo Latina Perú. Durante sus ensayos, las cámaras de "América Hoy" la captaron y ella no dudó en compartir su emoción.

La motivación detrás de su participación. Florcita explicó que su decisión de participar en el certamen se basa en un fuerte deseo de empoderar a las mujeres.

"(¿Qué te motivó, Florcita?) ¿Qué me motivó? El empoderamiento de la mujer peruana, porque no todas tenemos que ser jóvenes, podemos ser unas señoras y todas podemos ser reinas" , afirmó con determinación. Su declaración subraya que la belleza no tiene edad y que todas las mujeres merecen sentirse como reinas.

Los ensayos han sido una experiencia muy positiva para Florcita. El compañerismo ha sido fundamental en este certamen que busca destacar no solo la belleza, sino también el apoyo mutuo entre mujeres.

Cambios en su rutina diaria. La vida de Flor Polo ha dado un giro desde que decidió participar en el concurso. Ahora entrena todos los días para estar en forma y lista para los desafíos que se vienen.

Preparándose para ser integral. Florcita también habló sobre su preparación en diferentes áreas, ya que considera que una reina debe ser completa.

Aunque le preguntaron si tomaría clases de canto, fue clara al decir: "No, no, eso no va conmigo. Estoy preparándome y enfocándome en otras cosas, porque para mí es un reto, pero no es difícil". Ella se está centrando en el baile y la pasarela, áreas que son esenciales en un certamen de belleza.