Jessica Newton desmiente a revista 'Cosas' y niega vínculo con Josetty Hurtado: "Cualquier tontería"

Jessica Newton, exreina de belleza y actual directora del Miss Perú, decidió hablar en el programa 'América Hoy' después de la controversia surgida por una publicación de la revista Cosas. En esa publicación, la empresaria peruana fue identificada como la "promotora" detrás de la portada que Josetty Hurtado aspiraba a protagonizar en ese medio.

Sin embargo, Jessica Newton se mostró bastante incómoda sobre este hecho y decidió desmentir a la mencionada revista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jessica Newton habló por primera vez tras la controvertida publicación de la revista Cosas, que la identificó como la promotora de una portada con Josetty Hurtado. En una entrevista firme en el programa 'América Hoy', la exreina de belleza negó tener cualquier relación con las hijas de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', y expresó su sorpresa ante las afirmaciones de la revista.

"No conozco a las hijas de Andrés, no entiendo el sentido de la nota de Cosas y, honestamente, tengo preocupaciones mucho más importantes que cualquier tontería que puedan publicar", declaró Newton. En sus declaraciones, dejó en claro que jamás ha tenido relación personal o profesional con el exconductor.

"No temo absolutamente nada. Nunca he hecho negocios con Andrés, ni he viajado con él, tampoco he recibido premios de su parte o tenido algún tipo de trato con sus hijas", afirmó, desestimando por completo los señalamientos que la involucraban en la supuesta negociación de la portada.