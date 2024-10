Hijas de 'Chibolín' serían investigadas por lavado de activos, según abogada: "Habrían sido testaferras"

Las hijas de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', están bajo la lupa de las autoridades. Esto sucede después de que su padre recibiera 18 meses de prisión preventiva por ser acusado de lavado de activos y tráfico de influencias. Josetty y Gennesis Hurtado podrían verse implicadas en esta complicada situación.

La abogada Katherine Ampuero no se guardó nada y habló claro en el programa "Amor y Fuego". Ella afirmó que "no me queda duda de que ellas sí van a tener la calidad de investigadas en Perú por lavado de activos". Sus palabras sorprendieron a la presentadora Gigi Mitre, quien no esperaba tal revelación.