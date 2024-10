Magaly Medina se corrige sobre el novio de Josetty Hurtado: "Escuché mal, pero no es millonario"

Magaly Medina ha hecho una importante aclaración sobre Jesse Davis, el prometido de Josetty Hurtado, luego de que se desatara una polémica sobre su profesión. En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly reconoció que cometió un error al afirmar que Jesse era un entrenador de gimnasio, pero también dejó claro que sus ingresos no son suficientes para mantener un estilo de vida lujoso.

Magaly Medina, la famosa presentadora de televisión, se vio en la necesidad de corregir una afirmación que había hecho sobre Jesse Davis, el prometido de Josetty Hurtado. Durante su programa "Magaly TV La Firme", la conductora admitió que se había confundido al decir que Jesse era entrenador de gimnasio.

Sin embargo, Magaly también dejó claro que los ingresos de Jesse no son suficientes para sostener el estilo de vida lujoso que Josetty, hija de Andrés Hurtado, muestra en sus redes sociales.

El 3 de octubre, durante su programa, Magaly explicó: "Ella se ha molestado porque ayer dijimos que su novio era un entrenador. Creí haber escuchado algo que tenía que ver con los deportes. Escuché mal, no era así, no es cierto".

Luego, se corrigió y explicó que Jesse trabaja en una empresa de productos nutricionales como gerente de atención al cliente.

Dudas sobre el estilo de vida de Josetty. A pesar de la corrección, Magaly no dejó de expresar sus dudas sobre la capacidad de Jesse para mantener el estilo de vida de lujo que Josetty tiene.

"Se ve como un hombre trabajador, parece que siempre ha tenido un trabajo como vendedor, manager de una tienda, asesor de créditos de un banco y, los últimos nueve años, como gerente en esta empresa. Pero, sinceramente, conociendo el mercado americano, eso no te da para sostener este ritmo de vida" , resaltó.

"No es un instructor de gimnasio, pero tampoco es un millonario de la costa oeste. Es una persona, un trabajador normal que tiene una vida normal y dudo mucho que tenga como para despilfarrar comprándole toda clase de lujos a la novia. Eso lo pongo en duda" , comentó. Según ella, los ingresos de Jesse no coinciden con los lujos que la influencer muestra.

La hija de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, ha sido objeto de muchas críticas por su estilo de vida, especialmente después de que su padre fuera encarcelado por presuntos delitos de corrupción. Esto ha llevado a la pregunta: ¿cómo financia Josetty su vida llena de lujos?

Josetty no se quedó callada ante las palabras de Magaly Medina. A través de sus redes sociales, defendió a su pareja con firmeza.

"¡Que NO es entrenador! No lo es", escribió. La influencer afirmó que Jesse es un "chico trabajador y exitoso" que la engríe y ama. "No estoy sola", añadió, tratando de desmentir los rumores sobre su dependencia económica de su padre.