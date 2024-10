Magaly Medina responde a Julián Zucchi tras confesar que la odia: "Hay gente que se obsesiona"

La conductora de televisión Magaly Medina no se quedó callada ante las explosivas declaraciones de Julián Zucchi, quien en un reciente podcast admitió que la odia. Durante su programa "Magaly TV La Firme", la periodista aprovechó para darle algunos consejos y dejar claro su punto de vista sobre la situación.

Todo comenzó cuando Zucchi, en su intervención en el podcast del 'Flaco' Granda, se quejó de Magaly, acusándola de difundir mentiras y de haberle causado "mucho daño". En respuesta a estas afirmaciones, Magaly, con su estilo directo y sin filtros, le aconsejó que reflexionara sobre sus propias acciones.

Magaly también destacó que Zucchi es el único que se ha hecho daño en esta historia. "Yo no soy así, yo termino el programa y me olvido de los Julián Zucchi del mundo del espectáculo", expresó con firmeza, enfatizando que no estaba obsesionada con él. "Hay gente que se obsesiona, que no puede dormir, que tiene que odiar. Yo no soy así", añadió.