Julián Zucchi se pronuncia tras acusaciones de Yiddá Eslava por manipulación: "Jamás hablaría mal de ella"

La expareja formada por Julián Zucchi y Yiddá Eslava ha vuelto a generar controversia luego de que la actriz compartiera en el podcast de Magaly Medina que sufrió abuso emocional durante su relación con Zucchi. Durante la entrevista, Eslava relató cómo fue manipulada emocionalmente por el actor, lo que tuvo un fuerte impacto en su bienestar físico y mental, provocándole ansiedad y aumento de peso.

A pesar de las acusaciones, el actor argentino respondió públicamente afirmando que nunca hablaría mal de la madre de sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Julián Zucchi publicó en TikTok un fragmento de su entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva para su podcast 'Todos Sanamos', en la que conversaron sobre el tema de los hijos. En los comentarios de esa publicación, varios seguidores del actor le mencionaron las recientes declaraciones de Yiddá Eslava, quien lo acusaba de haberle manipulado emocionalmente.

A pesar de que muchos creían que Julián Zucchi iba a ignorar los comentarios de sus seguidores, él decidió responder de manera contundente sobre el tema y enfatizó que jamás hablaría mal de la madre de sus hijos.

En una entrevista reciente con Magaly Medina, Yiddá Eslava reveló que durante su relación con Julián Zucchi sufrió abuso emocional, lo que le causó situaciones muy complicadas. Detalló que Zucchi la desacreditaba llamándola "loca" y empleaba comentarios manipuladores como "me quedé aquí por ti" para hacerla sentir culpable.

En ese sentido, la actriz Yiddá Eslava detalló que este episodio la hizo subir de peso y experimentar cuadros de ansiedad.

"Había una manipulación, me refiero a más sentimental como 'yo estoy solo' o 'me quedé aquí por ti'... Yo sufrí mucha ansiedad, subí 20 kilos. Cuando descubro que era autista ya las cosas cambiaron porque yo dije 'espérate, yo no soy la loca', 'no soy la intransigente', 'no soy la estricta'. No me dejaba terminar de hablar", reveló Yiddá Eslava.