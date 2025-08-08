RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INCREÍBLE!

Said Palao revela que tiene planificado tener un hijo con Alejandra Baigorria: "Para el próximo año"

El chico reality confirmó que decidieron ampliar su hogar y tener un hijo juntos el próximo año, aunque por ahora se enfocan en sus proyectos.

Said Palao revela que tiene planificado ser padres con Alejandra Baigorria.
Said Palao revela que tiene planificado ser padres con Alejandra Baigorria. (Composición: La Karibeña)
08/08/2025

Said Palao sorprendió con una confesión que emocionó a sus seguidores. En una reciente entrevista para el programa Más Espectáculos, contó detalles de sus vacaciones junto a Alejandra Baigorria y su hija, y adelantó que ya tienen planes para agrandar la familia. El viaje incluyó días de descanso en Jamaica y luego una visita a Estados Unidos, donde visitaron a la madre de Palao.

Said Palao confirma planes de paternidad

Durante la conversación con el espacio de América Televisión, Said describió lo bien que la pasaron en sus vacaciones y cómo aprovecharon para compartir momentos especiales. También fue consultado sobre el estado actual de su relación con Alejandra Baigorria, a lo que respondió con total sinceridad.

"Hay altos y bajos, hay peleas, es una relación normal, pero estamos felices", declaró el modelo, dejando en claro que, pese a las diferencias que puedan surgir, la pareja se mantiene sólida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su revelación de que ya tienen decidido convertirse en padres. Según explicó, el plan es para el próximo año debido a que en este 2025 tienen varios compromisos profesionales y personales que requieren toda su atención.

"No, aún no. Para el próximo año hemos dicho, este año aún no. Ya está decidido, vamos a intentar que sea un hecho el próximo año porque este año tenemos bastantes proyectos y cositas, y para este tipo de planificaciones hay que dedicarle el tiempo", comentó.

Alejandra Baigorria se mantiene al margen del conflicto familiar

Por otro lado, hace unos días, Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' para conocer su opinión sobre la denuncia contra Steve Palao, papá de Said, sobre que no había reconocida a su hija de 7 años. Sin embargo, la empresaria conocida como la 'Gringa de Gamarra' fue tajante y dejó claro que no piensa involucrarse en este asunto.

"Yo tengo tantos problemas en mi vida que no me voy a ganar uno ajeno. Yo respeto y todo, pero como respeto justamente es un tema en el que no me voy a meter", expresó con firmeza.

Alejandra reiteró que la responsabilidad y las decisiones sobre este conflicto son de la familia, especialmente de su suegro. 

"No es un tema mío, lo tienen que resolver ellos como familia, sobre todo su papá y punto. Yo la verdad no voy a opinar al respecto por respeto justamente a la familia y porque es un tema que no me compete opinar. Si no hablo de las cosas que pasan en mi familia, imagínate que voy a opinar de algo que no me compete", afirmó.

Tanto Said como Alejandra parecen tener un 2025 bastante ocupado, pero con la mirada puesta en el futuro. Sus declaraciones dejan en claro que el próximo año podría ser decisivo para dar el paso hacia la paternidad y continuar fortaleciendo su relación.

