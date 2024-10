Magaly Medina respalda a Jefferson Farfán tras la suspensión de su podcast: "Hay un dolor familiar"

Magaly Medina comentó sobre la suspensión de "Enfocados" en el contexto de la denuncia contra Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, por un presunto abuso sexual hacia una joven de 19 años. La conductora de espectáculos comprendió la decisión que tomó el futbolista junto a su compañero Roberto Guizasola, dada la difícil situación que enfrenta la familia del deportista.

Ante ello, la 'Urraca' dejó de lado sus diferencias con la 'Foquita' y se refirió al delicado tema que está viviendo tras la grave acusación contra su primo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina se pronuncia tras la suspensión del podcast de Jefferson Farfán

La conductora de televisión, Magaly Medina, se pronunció sobre la reciente suspensión de 'Enfocados', luego de que el primo de Jefferson Farfán sea denunciado por presunta agresión sexual contra una joven de 19 años. Ante ello, la 'Urraca' sostuvo que entiendo por lo que atraviesa la 'Foquita', pues es un momento difícil para su familia.

"Informamos que este domingo no tendremos programa al aire. Esperamos su amable comprensión y respeto. Muchas gracias", fue el comunicado que publicaron los conductores de Enfocados en sus historias de Instagram.

En respuesta a esto, Magaly Medina expresó que no piensa que esta suspensión sea solo por un domingo, ya que, debido al caso, Jefferson Farfán probablemente esté atravesando una situación emocional que le impediría presentarse en su podcast, el cual se caracteriza por ser un ambiente jocoso.

"Evidentemente hay un dolor familiar. La familia está desgarrada y desunida. Ha sufrido un golpe duro, teniendo en cuenta que este primo era como un hermano para él, era muy cercano, pero no creo que Jefferson Farfán pueda sentarse en un podcast que ha tenido buena recepción por parte del público, que la gente los ve, pero está hecho en un ánimo totalmente chonguero", indicó la conductora de TV.

¿Cuándo regresaría Enfocados?

La periodista Magaly Medina indicó que comprende la situación que debe estar viviendo el exfutbolista Jefferson Farfán, por lo que reafirmó su opinión de que el futbolista no volverá a su podcast "Enfocados" en un buen tiempo.

"Se ríen, se carcajean todo el rato, porque cuentan anécdotas de camerino, cosas ligadas al fútbol. Entiendo que su estado de ánimo, no debe estar como para sentarse a reír y vacilarse. Creo que no es momento de mostrarle al público, por más que el show deba continuar, que las cosas están normales, porque las cosas no están bien. Hay mucho en qué pensar", dijo Magaly Medina.