Magaly casi sufre un incidente con su vestido durante programa EN VIVO: "¿Qué le pasó?

Magali Medina volvió recargada de su más reciente viaje a España y salió en vivo para conducir su programa 'Magaly TV, la firme'. Sin embargo, la conductora no esperaba que su vestuario le juegue una mala pasada ya que estuvo a punto de sufrir un incidente mientras bailaba.

Todos sucedió la noche de ayer, 30 de septiembre, en el set de Magaly, en ATV. Como de costumbre, la pelirroja empezó su programa bailando al ritmo de una pegajosa canción, pero conforme recorría el set su vestido se iba bajando de la parte del busto.

Una vez que terminó su baile de bienvenida, Magaly se acomodó el vestido de plumas que llevaba y con una sonrisa en el rostro tomó con mucho humor lo que había ocurrido, diciendo que ella siempre dará un buen show.

"Está un poco peligroso esto (el vestido), ja,ja,ja. No se preocupen, que el show lo hago yo. Bienvenidos, esto es Magaly TV La Firme, programa en vivo, acá estoy", dijo Magaly en medio de carcajadas para luego continuar su programa con normalidad.

Después de su casi incidente con el vestido, Magaly Medina comenzó su programa "Magaly TV La Firme" relatando un reciente encuentro inesperado con Gisela Valcárcel en un mismo vuelo. Sin embargo, a diferencia de su cruce con Rodrigo González, no hubo imágenes de ese momento.

En ese sentido, Magaly Medina aclaró que no suele comentar estos encuentros, mucho menos grabarlos o pedir que los graben. Ante ello, dejó entrever que Rodrigo González mandado a grabar dicha coincidencia entre él y la 'Urraca'.

"Yo nunca lo cuento. Nunca me ha provocado contar eso. Con mi amiga la Gise me encontraba siempre. Hace dos, tres meses nos encontramos. Ni ella ni yo nos grabamos, porque se imaginan grabarnos las dos. No pues, estamos en el mismo level", dijo Magaly Medina en su programa 'Magaly TV La Firme'.