Rosángela Espinoza responde sobre su atracción por los futbolistas tras rumores con Cueva: ¿Qué dijo?

Rosángela Espinoza se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de una fotografía que la muestra junto al futbolista Christian Cueva. Desde que el programa "Amor y Fuego" presentó esta imagen, los rumores de un posible romance en el pasado han cobrado fuerza. En medio de esta situación, la modelo decidió hablar sobre el tema durante un reciente episodio del podcast de Giancarlo Cossio.

Durante la entrevista, Cossio fue directo y le preguntó a Rosángela: "¿Te gustan los futbolistas?". La respuesta de la popular 'Chica Selfie' dejó ver un poco de nerviosismo. "A ver, no se trata en sí del término (de futbolistas)" , afirmó. A pesar de su incomodidad, Rosángela aclaró su postura: "Me gusta el hombre que haga deporte", enfatizando que su interés va más allá de la profesión de los hombres.

Rosángela explicó que se siente atraída por personas activas, pero no quiso hacer referencia directa a Cueva.

"Yo no doy el primer paso, nunca. Coqueteo con la mirada y uso mis armas, pero lo hago cuando realmente me gusta y conecto, no con cualquier cucaracho" , aclaró. Esta afirmación parece una manera de desmentir los rumores que la vinculan con el futbolista.

A lo largo de la charla, Rosángela fue evasiva y prefirió no profundizar en su relación con Cueva. Aunque Cossio insistió en el tema, ella mantuvo su vida privada en reserva. Su silencio podría ser una señal clara de que no quiere ser asociada con él. Este deseo de distanciarse también podría relacionarse con la vida amorosa reciente de Cueva, quien está vinculado sentimentalmente con Pamela Franco.

Los rumores sobre Rosángela y Christian no son nuevos. Se remontan a 2019, cuando Antonio Tafur, un antiguo amigo de la modelo, reveló en el programa de Magaly Medina que Cueva había intentado conquistarla a través de Instagram.

Según Tafur, Rosángela decidió alejarse al enterarse de que el futbolista estaba casado. Sin embargo, el interés de Cueva por ella continuó, ya que le enviaba regalos como flores y joyas.

En ese mismo año, los reporteros de "Magaly TV La Firme" abordaron a Rosángela para que aclarara su relación con el futbolista. En esa ocasión, la modelo negó rotundamente cualquier romance.

"No hay nada, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores. Él quería conocerme, eso fue lo que pasó. Me apoyó en 'El Gran Show' cuando estaba en sentencia", expresó, visiblemente incómoda.