¿En saliditas? Andrés Wiese es captado en situación cariñosa con Alessa Esparza (VIDEO)

Andrés Wiese, conocido por su icónico papel de Nicolás en "Al Fondo Hay Sitio", ha sido captado caminando de la mano con Alessa Esparza, la protagonista de la película "Sube a mi nube". Estas imágenes, difundidas por el programa "Amor y Fuego", han desatado rumores sobre un posible romance entre ambos.

El encuentro se produjo durante un evento tras la alfombra arcoíris de la película, donde la química entre los dos artistas era innegable. La reportera del programa aprovechó para preguntar a Alessa sobre su relación con Wiese.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla de una conexión especial entre Wiese y Esparza. Hace algunos meses, ambos fueron ampayados en una discoteca, donde se los vio besándose de manera muy cariñosa. En esa ocasión, el actor también fue visto con otra mujer, lo que añadió más misterio a la situación.

Alessa ha intentado aclarar las cosas en entrevistas anteriores, asegurando que lo que sucedió en la discoteca fue un momento aislado.

"Las imágenes las vieron, yo también las vi y no hay más que eso. La verdad, somos amigos y no hay más que contar", afirmó, dejando claro que no hay una relación romántica entre ellos.