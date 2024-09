Pamela Franco y su reacción cuando le gritaron "Cueva" durante un show: "Unidos somos más"

Pamela Franco y Christian Cueva han estado en el ojo de la tormenta debido a que iniciaron una relación cuando el futbolista aún estaba formalmente con Pamela López; debido a ello las críticas hacia Franco eran constantes durante sus shows. Sin embargo, parece que la cantante ha superado esa etapa y ahora se muestra más relajada cuando le mencionan el apellido de su novio.

Pamela Franco apechuga por 'Cuevita'

El portal de noticias de espectáculos 'Instarándula' mostró un video de un reciente concierto de Pamela Franco al interior del país; como es de costumbre había muchas personas que le gritaban "Cueva, Cueva, Cueva" mientras ella intentaba animar al público.

Los cuestionamientos por su relación con con el ahora jugador de Cienciano del Cusco siempre siempre le causaron incomodidad a Pamela Franco, aunque en esta oportunidad lo tomó muy a la ligera y hasta bromeó respecto al tema.

"Ya estoy acostumbrada. Ya ven, unidos somos más, ¿se dan cuenta?. Estábamos hablando del amor y ustedes dicen 'Cueva', le mandamos un saludo especial", dijo Pamela franco de forma jocosa mientras movía los brazos al ritmo de los gritos del público.

Pamela Franco responde a quienes le gritan el nombre de Christian Cueva en sus show: "Ya estoy acostumbrada" pic.twitter.com/1oe1SYUYXG — Luis Vasquez (@lumivacu) September 23, 2024

Cueva 'likea' fotos de Pamela Franco

La plataforma de entretenimiento Instarandula compartió mediante sus historias de Instagram la curiosa reacción de Christian cueva a una de las fotos recién publicadas de Pamela Franco en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe mencionar que hace alguna semanas Christian cueva empezó a seguir el usuario de la cantante de igual manera Franco sigue en redes sociales al jugador dejando entrever que no les importa lo que puedan decir de ellos.

Es así que el ex jugador de la selección decidió reaccionar con un corazón a una de las fotografías de Pamela Franco donde posa con poca ropa y de manera sensual.

El pelotero fue uno de los primeros en dejar su reacción haciéndose notar rápidamente siendo la plataforma de entretenimiento 'Instarandula' los primeros en percatarse de la reacción del pelotero; mientras tanto, Pamela Franco decidió limitar los comentarios en esta fotografía en la que reaccionó el jugador.

No cabe duda que la relación de Pamela Franco y Christian Cueva parece estar yendo bien, ya que recientemente el futbolista ha dejado ver su admiración por la cantante dándole like a sus fotos en Instagram, mientras que ella ya no siente pena al ser vinculada con él y hasta le manda saludos en sus shows.